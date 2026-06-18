장애인·고령자도 제주 바다 즐겨요

이호해수욕장 ‘수상휠체어’ 도입

모래사장 이동하고 해변 체험도



제주시는 장애인과 관광약자의 해수욕장 접근성을 높이고 안전한 물놀이를 지원하기 위해 이호해수욕장에 수상휠체어를 오는 24일부터 도입한다.

제주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

휠체어 이용 장애인과 고령자 등 관광 약자도 올여름 제주 바다를 보다 가까이에서 즐길 수 있게 됐다.제주시는 장애인과 관광 약자의 해수욕장 접근성을 높이기 위해 이호해수욕장에 수상 휠체어 등 맞춤형 편의시설을 도입한다고 18일 밝혔다.그동안 관광약자들은 모래사장 이동이 어려워 바닷가 접근에 제약받아왔다. 일반 휠체어는 모래에 바퀴가 빠지기 쉬워 이동이 사실상 불가능했고 물놀이도 쉽지 않았다.시는 사업비 1120만원을 투입해 수상 휠체어 2대와 구명조끼 2세트를 마련했다. 수상 휠체어는 최대 120㎏까지 이용할 수 있는 장비로 넓은 바퀴와 부력 장치를 갖춰 모래사장과 얕은 바다에서도 이동이 용이하게 설계됐다. 장비는 이호해수욕장 개장 기간인 오는 24일부터 9월 6일까지 무료로 시범 운영된다.이번 도입은 장애인뿐 아니라 고령자와 거동이 불편한 이용객의 해변 체험 기회를 넓히는 무장애 관광 확대 정책의 하나로 평가된다. 김완근 제주시장, 장애인단체 관계자 등이 참석한 가운데 23일 이호해수욕장에서 공개 시연회도 열린다.제주 강동삼 기자