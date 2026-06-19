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종로구, ‘1사1동’으로 기업과 손 잡고 복지 사각지대 줄인다

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현대건설·매일유업·한국마사회 종로지사 등 결연


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종로구·매일유업 ‘사랑나눔 1사1동’
‘사랑나눔 1사1동’에 참여한 매일유업 관계자들이 서울 종로구에서 환경 정화 활동을 하고 있다.
종로구 제공


서울 종로구가 ‘사랑나눔 1사1동’ 사업으로 동 주민센터와 결연을 맺은 기업들과 취약계층 생활 안정을 위해 협력하고 있다고 19일 밝혔다.

이는 각 동의 복지 수요에 맞춰 후원금부터 생필품, 식료품, 재능기부 등을 전하는 민관 협력 사업이다. 동 주민센터는 어려운 이웃의 형편을 가까이서 살피고, 기업이 보유한 자원과 역량으로 지원한다. 현재 현대건설, 매일유업, 한국마사회 종로지사 등이 각 동에 맞춰 생필품과 어르신 식사, 취약계층 이불·침구류, 주거 취약계층 생활용품, 청소년 장학금을 지원한다.

구는 앞으로도 나눔 문화를 선도하고 기업의 선의와 동네의 복지 수요가 만나도록 뒷받침할 방침이다. 참여를 원하는 경우 복지정책과 복지자원팀이나 각 동 주민센터로 문의하면 된다.

정문헌 구청장은 “사랑나눔 1사1동은 동네를 가장 잘 아는 동 주민센터와 나눔을 실천하려는 기업이 함께 만들어 가는 사업”이라며 “더 많은 지역 자원이 어려운 이웃에게 온기로 닿도록 민관 협력 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
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