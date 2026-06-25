구미경 서울시의원, 삼계탕 나눔 봉사… “어르신들의 건강한 여름나기 응원”

행당2동 1인 가구 어르신 대상으로 삼계탕 나눔 봉사

“다가올 무더위 앞두고 어르신들께 건강한 활력 되길”



어르신들께 삼계탕 배식하고 있는 구미경 시의원. 서울시의회 제공



건강한 여름나기 삼계탕 나눔행사. 서울시의회 제공



건강한 여름나기 삼계탕 나눔행사(현수막). 서울시의회 제공

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서울시의회 구미경 의(국민의힘, 성동2)은 지난 24일 오전 성동구 행당2동 주민센터에서 개최된 ‘여름맞이 어르신 삼계탕 나눔 행사’에 참석해 지역 어르신들의 안부를 세심히 살피고 현장 봉사자들의 노고를 격려했다.행당2동 자원봉사캠프 주관으로 마련된 이번 행사는 본격적인 여름철 무더위를 앞두고 기력이 약해지기 쉬운 관내 1인 가구 어르신들의 건강한 여름나기를 돕고, 지역사회 내 따뜻한 정을 나누기 위해 기획됐다.이날 구 의원은 이른 아침부터 정성껏 삼계탕을 준비한 행당2동 자원봉사캠프 회원들에게 깊은 감사를 표한 뒤, 직접 배식 봉사에 나서 어르신들에게 보양식을 대접했다. 아울러 어르신 한 분 한 분의 손을 잡고 안부를 세심히 챙기며 건강하게 여름을 보내시라는 따뜻한 응원의 메시지를 건넸다.구 의원은 “이웃 사랑을 실천하기 위해 애써주신 행당2동 자원봉사캠프 방덕호 회장님과 회원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “본격적인 무더위를 앞두고 어르신들의 건강이 무엇보다 걱정되는데, 정성이 담긴 삼계탕이 다가올 폭염을 이겨내는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.이어 “그동안 의정활동을 펼치는 동안 보내주신 성동구 주민들의 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 어르신과 취약계층이 소외되지 않도록 지역사회와 함께하겠다”고 강조했다.류정임 리포터