남궁역 서울시의원, 11대 의정 마무리… “주민과 함께한 동대문의 4년”

상임위 ‘출석률 100%’와 16건 조례 제·개정으로 성실한 의정활동

서울시립동대문도서관 건립 본궤도 안착·면목선 조속 추진 특위 위원장 맹활약 등 지역 숙원 사업 해결사 면모 빛나

“동대문구의 기분 좋은 변화 이끌어낸 4년… 앞으로도 주민들과 함께할 것”



제331회 정례회 시정질문하는 남궁역 의원. 서울시의회 제공



면목선 조속추진 특별위원회 위원장 활동. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 활약해 온 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)이 제11대 서울시의회 임기를 성공적으로 매듭지었다. 동대문구의회 3선 의원을 거쳐 서울시의회에 입성한 남궁 의원은 60년간 동대문구에 살아온 관록의 ‘현장 전문가’다운 면모로 예산 확보와 지역 맞춤형 숙원 해결을 이끌어냈다.남궁 의원의 제11대 의정활동은 ‘말보다 결과’를 중시하는 구체적인 지표로 증명된다. 그는 임기 중 총 6회의 시정질문과 3회의 5분 자유발언을 통해 지역 현안을 날카롭게 지적하며 서울시와 교육청의 실질적인 변화를 이끌어냈다. 특히 상임위원회 회의 출석률 100%를 달성하고 총 16건의 조례를 제·개정하는 등 성실함과 전문성을 고루 갖춘 의정활동으로 주목받았다.이어 동대문구 전농1·2동 및 답십리1동의 학교 교육환경 개선을 위해 학교 체육부 지원 예산 3억 100만원을 비롯한 교육청 예산 282억원을 든든하게 견인했다.특히 남궁 의원은 동대문구의 새로운 문화 거점이 될 ‘서울시립동대문도서관’ 건립 사업을 정상화 궤도에 올려놓는 데 크게 기여했다. 또한, 배봉산 근린공원 조성을 위해 3년간 총 82억원의 예산을 투입하도록 견인했으며, 이를 통해 숲속폭포와 야간 미디어파사드, 치유의 숲, 무장애 숲길 등을 구축하며 이곳을 서울의 새로운 명소로 탈바꿈시켰다.보행·교통 환경 개선을 위해서 답십리역 2, 3번 출구 캐노피 설치(6억 4000만원)와 천호대로변 청계한신휴플러스 앞 버스정류장 신설(1억 3000만원)을 조속히 완료하여 주민들의 출퇴근길을 편리하게 개선했다. 또한 주민들의 쉼터인 간데메공원을 무장애 친화공원으로 정비하고 맨발 황토길을 조성하는 한편, 오랜 숙원이었던 공원의 지하주차장 건립이 차질 없이 추진되도록 노력했다.임기 3년 차였던 지난해(2025년), 남궁 의원은 시의회 차원의 특별위원회 구성을 주도하며 ‘면목선 건설사업 조속 추진을 위한 특별위원회 위원장’으로 선임돼 1년간 활발한 활동을 펼쳤다. 아울러 국회와 국토교통부, 한국철도공사 등에 수인분당선 청량리~왕십리 단선철도 신설을 강력히 촉구하는 건의안을 직접 제출하는 등 동북권 교통망 개선을 선도해 왔다.제11대 의정활동을 마무리하며 남궁 의원은 “지나온 4년은 동대문 주민 여러분과 늘 함께하며 우리 동네의 기분 좋은 변화를 일구기 위해 온 힘을 다해 뛰었던 보람찬 시간이었다”라며 “지금까지의 성과는 오직 성원해 주신 주민 여러분 덕분이며, 앞으로도 60년간 동대문을 지켜온 든든한 일꾼답게 주민 여러분과 함께 나아가겠다”라고 감사의 인사를 전했다.류정임 리포터