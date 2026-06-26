눈·비·무더위 걱정 ‘뚝’…의왕도깨비시장 아케이드 준공



25일 열린 의왕도깨비시장 아케이드 준공식 테이프 컷팅 사진. 의왕시 제공

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2025년 11월 기록적인 폭설로 그늘막이 무너진 의왕도깨비시장에 현대식 아케이드가 설치됐다.경기 의왕시는 25일 의왕도깨비시장에서 김성제 시장과 상인회 관계자, 지역 기관·단체장, 시민 등이 참석한 가운데 ‘도깨비시장 아케이드 공사 준공식’을 개최했다고 밝혔다.폭설 피해 이후 시는 비와 눈, 무더위 등 기상 여건과 관계없이 시민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 전통시장을 이용할 수 있도록 총 43억 원의 사업비를 확보했다. 이어 지난해 11월 시장 내 총연장 160m의 아케이드 설치 공사를 시작해 6개월 만에 완공했다.또한 시장 중앙부에는 높이 9m 규모의 광장형 개방 공간을 조성해 시장 활성화를 위한 각종 행사와 축제가 날씨에 구애받지 않고 원활하게 운영될 수 있도록 했다.이와 함께 다음 달 초까지 ‘쿨링포그’와 ‘스마트 화재경보장치’ 설치를 마무리해 여름철 시장 이용객과 상인들에게 더욱 쾌적한 환경을 제공하고, 화재 발생 시 소방서와 자동 연계되는 신속한 대응 체계를 구축할 계획이다.김성제 시장은 “예상치 못한 폭설 피해 이후 사업 추진 과정에서 많은 어려움이 있었지만, 상인 여러분과 관계자 여러분의 적극적인 협조 덕분에 준공식을 개최할 수 있었다”며 “공사 기간 불편을 감내해 주신 상인과 시민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 의왕도깨비시장이 시민들이 언제나 찾고 싶은 의왕시 대표 전통시장으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.안승순 기자