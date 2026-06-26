마곡에 체험하고 즐기는 ‘미래기술 놀이터’…27일 서울퓨처랩 축제

‘미래기술이 놀이가 되는 여름’을 주제로 열리는 이번 행사는 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 미래기술을 시민들이 직접 체험하고 놀이처럼 즐길 수 있는 자리다.
서울퓨처랩은 다양한 미래기술 체험 프로그램을 제공하는 기관으로, 지난해 한 해 5만명이 넘는 관람객이 찾았다.
이번 축제에선 서울로봇인공지능과학관, 글빛미래도서관, 강서별빛우주과학관, 한국금융과학교육원 등 협력기관과 관련 기업들이 체험 프로그램을 선보인다.
행사장은 테크존, 아케이드존, 아뜰리에 세 구역으로 꾸려진다. 테크존은 인공지능과 드론, 휴머노이드 등 기술을 직접 만날 수 있고 아케이드존에서는 놀이로 기술을 체험할 수 있다. 아뜰리에에는 로봇공방 등 창작형 체험공간이 마련됐다.
야외 프로그램 참가 신청은 당일 현장에서 접수한다. 실내 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 사이트에서 사전 예약을 해야 한다.
이수연 시 경제실장은 “서울퓨처랩 축제는 시민들이 AI, 로봇, 드론 등 미래기술을 직접 체험하며 즐길 수 있는 체험 행사”라며 “어린이와 청소년은 물론 가족 단위 방문객 모두가 미래기술에 대한 흥미와 상상력을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.
김주연 기자