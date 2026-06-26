마곡에 체험하고 즐기는 ‘미래기술 놀이터’…27일 서울퓨처랩 축제



서울퓨처랩 축제 포스터

서울퓨처랩 축제 포스터

서울시 제공

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서울시는 오는 27일 강서구 서울퓨처랩과 마곡광장 일대에서 ‘제4회 서울퓨처랩 축제: 미래기술 놀이터’를 개최한다고 26일 밝혔다.‘미래기술이 놀이가 되는 여름’을 주제로 열리는 이번 행사는 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 미래기술을 시민들이 직접 체험하고 놀이처럼 즐길 수 있는 자리다.서울퓨처랩은 다양한 미래기술 체험 프로그램을 제공하는 기관으로, 지난해 한 해 5만명이 넘는 관람객이 찾았다.이번 축제에선 서울로봇인공지능과학관, 글빛미래도서관, 강서별빛우주과학관, 한국금융과학교육원 등 협력기관과 관련 기업들이 체험 프로그램을 선보인다.행사장은 테크존, 아케이드존, 아뜰리에 세 구역으로 꾸려진다. 테크존은 인공지능과 드론, 휴머노이드 등 기술을 직접 만날 수 있고 아케이드존에서는 놀이로 기술을 체험할 수 있다. 아뜰리에에는 로봇공방 등 창작형 체험공간이 마련됐다.이외에도 퓨처스테이지는 방문객이 만든 창작물이 대형 화면에 송출된다. 하루 2차례 미래기술 퀴즈쇼가 진행되며, 행사장에는 포토존과 파라솔 등도 설치된다.야외 프로그램 참가 신청은 당일 현장에서 접수한다. 실내 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 사이트에서 사전 예약을 해야 한다.이수연 시 경제실장은 “서울퓨처랩 축제는 시민들이 AI, 로봇, 드론 등 미래기술을 직접 체험하며 즐길 수 있는 체험 행사”라며 “어린이와 청소년은 물론 가족 단위 방문객 모두가 미래기술에 대한 흥미와 상상력을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.김주연 기자