강서 우장산에서 물총 싸움하고 레이저쇼 볼까

4일 우장산 축구장 일대 ‘우장산 그린빛페스타’



강서구 ‘우장산 그린빛 페스타’

강서구 ‘우장산 그린빛 페스타’



강서구 ‘우장산 그린 페스타’

지난해 서울 강서구에서 열린 ‘우장산 그린페스타’에서 어린이들이 놀고 있다.

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 오는 4일 오후 5시부터 우장산 축구장 일대에서 ‘2026 우장산 그린빛페스타’를 연다고 3일 밝혔다.이는 우장산 자락에서 온 가족이 다양한 물놀이를 즐기고 빛을 활용한 경관조명‧레이저쇼를 감상할 수 있는 여름 축제다. 구는 사계절 테마에 맞춰 연중 축제를 열고 있다.‘워터 스테이션’에서는 어린이 전문 극단과 함께 ‘우장산의 색을 빼앗아간 컬러 몬스터를 물총으로 제압한다’는 주제로 관객 참여형 물총놀이가 펼쳐진다. 관람객은 개인 물총을 가져오면 된다.또한 물총 과녁 맞히기, 물풍선 던지기 등 유아들도 안전하게 즐길 수 있는 다양한 체험 부스도 마련된다. 그늘막, 파라솔을 갖춘 ‘물놀이 휴게존’에서 가족들이 휴식을 취할 수 있다.오후 5시부터는 메인 무대에서 ‘그린빛 스테이지’가 열린다. 강서구립극단의 식전 공연을 시작으로 마술, 노래, 춤 등 문화예술인들이 참여하는 릴레이 공연이 펼쳐진다. DJ의 공연과 함께 화려한 레이저쇼도 감상할 수 있다.또 축제 당일부터 오는 24일까지 오후 7시부터 오후 10시까지 ‘빛의 산책로’가 상시 운영된다. 우장산의 수목과 자연 지형에 다채로운 조명을 입힌 휴식 공간이다.지역 상인과 소상공인이 참여하는 벼룩시장이나 다양한 먹거리를 맛볼 수 있는 푸드트럭도 즐길 수 있다.진교훈 구청장은 “낮부터 밤까지 이어지는 물과 빛의 향연 속에서 가족들과 함께 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자