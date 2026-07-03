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“패션쇼 서고 어르신 돕고”…종로구, 청소년 체덕지 융합교육

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종로청소년문화의집 여름방학 프로그램


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종로청소년문화의집 교육 프로그램
지난달 서울 종로구 종로청소년문화의집에서 초등학생을 대상으로 ‘동행로봇 발명 프로그램’이 진행되고 있다.
종로구 제공


서울 종로구가 여름방학을 맞아 자세 교정과 봉사 활동을 결합한 ‘체덕지 청소년 융합교육’을 운영한다고 3일 밝혔다.

잦은 스마트폰 사용으로 거북목, 척추 불균형 등을 겪는 청소년들이 올바른 자세와 워킹을 익히고 신체 균형과 자신감을 함께 키울 수 있는 프로그램이다.

교육은 이달 18일부터 다음달 14일까지 매주 금요일과 토요일 종로청소년문화의집에서 총 8회차에 걸쳐 진행한다.

뿐만 아니라 주말에는 홀로 거주하는 어르신 가정의 환경 정화 활동에 참여한다. 프로그램 종료 후에는 실제 패션쇼 무대에 서볼 기회도 제공한다.

대상은 15세부터 24세 청소년이다. 신청은 종로청소년문화의집 홈페이지로 온라인으로 하면 된다.

지난해 11월 정식 개관한 종로청소년문화의집은 종로 지역 최초의 청소년문화의집으로 공연·체육활동 공간과 댄스실, 밴드실, 프로그램실 등을 갖추고 다양한 문화·예술·체육 프로그램을 운영한다. 지난해 10월 준공한 창신소담공영주차장 및 복합시설에 있다.

유찬종 구청장은 “청소년들이 건강한 신체와 자신감을 바탕으로 자신의 가능성을 키우고 지역사회와 함께 성장하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

김주연 기자
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