서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

‘AI 사다리’ 오르는 서울 청년들… 생성형 AI

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 중소기업·소상공인에 9억 2000만원 규

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 여의도공원, 문화·생태복합 공간으로 재탄생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구 ‘광나루정원’ 23년만에 주민 품으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, ICML 맞춤 블레저 관광전략 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

6~9일 해외에서 1.4만명 참석

서울시는 오는 6일부터 강남구 코엑스에서 열리는 ‘국제머신러닝학회(ICML 2026)’를 계기로 ‘블레저’(비즈니스+레저) 관광 전략 추진을 본격화한다고 5일 밝혔다.

머신러닝 분야 세계 최대 규모 학회인 ICML 2026에는 매사추세츠공대(MIT)·스탠퍼드 등 학계 주요 인사와 오픈AI, 메타, 마이크로소프트, 아마존 등 세계적인 인공지능(AI) 기업 관계자들이 참석한다. 전체 참석자 1만 5000명 중 약 1만 4000명이 해외에서 온다.

시는 방문객들이 공식 일정 이후 서울의 핵심 관광 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘서울, 애프터 비즈니스’를 주제로 맞춤형 프로그램을 운영한다. 6~9일 학회 주요 동선에 ‘서울관광 홍보관’을 설치하고 관광 정보나 참여형 프로그램을 제공할 계획이다. 시는 참가자마다 일정과 수요에 따라 선택할 수 있는 ‘블레저 관광 프로그램’을 총 40회 운영한다. 틈새 시간을 활용한 코엑스몰 등 워킹 투어, 한강 야경을 감상하는 야간 투어 등이 마련됐다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “블레저 관광 콘텐츠를 확대해 서울을 세계적인 마이스(MICE)·관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
2026-07-06 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“활기찬 금천, 핵심 자치구로… 주민 삶 챙기는 큰

최기찬 서울 금천구청장

정창수 강북구청장 취임…“이제 강북의 새로운 30년

1일 강북문화예술회관서 민선 9기 구청장 취임식

민선 9기 서대문구청 ‘새로운 서대문 전성시대’

“주민자치와 협치행정을 다시 세우겠다”

민선 9기 관악구 출범…3선 박준희 “1호 결재는

“구민의 내일이 3배 더 행복하게”…6대 전략 제시

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr