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“미취업 청년 응원합니다” 강북구, 어학·자격시험 응시료 최대 10만원 지원

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올해 치르는 토익, 국가기술자격 등 응시료 지원
정창수 구청장 “취업준비 청년에 실질적 도움 되길”


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강북구청사 전경
강북구 제공


서울 강북구는 취업을 준비하는 청년들의 경쟁력을 높이기 위해 ‘2026년 청년 어학·자격시험 응시료 지원 사업’의 2분기 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 기준 강북구에 거주하거나 강북구 소재 대학교에 재학 또는 휴학 중인 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년이다. 주 35시간 이하 또는 고용보험 가입 기간 3개월 이하의 단기 근로자도 지원 대상에 포함된다.

올해 1월 1일 이후 응시한 시험에 한해, 모든 시험의 응시료를 연 1회 통합해 실비로 지원받을 수 있다. 지원 금액은 1인당 최대 10만원이다.

토익, 오픽, 지텔프 등 어학 자격시험을 비롯해 국가기술자격, 국가전문자격 국가공인민간자격 등 청년들이 취업을 위해 주로 취득하는 대부분의 시험에 대해 지원 받을 수 있다.

신청을 원하는 청년은 오는 15일 오후 6시까지 응시료 지원 신청서, 주민등록표 초본, 건강보험자격득실확인서, 사업자등록사실여부를 증명하는 사실증명서, 응시 사실 확인 자료 및 영수증 등 관련 서류를 이메일이나 일자리청년과로 방문해 제출하면 된다.

정창수 구청장은 “이번 사업이 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년들의 역량 강화와 안정적인 사회 진출을 위한 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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