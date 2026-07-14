김성제 의왕시장 “장학사업과 인재 육성 지원, 지속적으로 확대할 것”

의왕시인재육성재단·문주장학재단, 2억 8100만 원 장학금 전달

경기 의왕시인재육성재단(이사장 김성제 의왕시장)과 재단법인 문주장학재단(이사장 문주현)이 13일 시청에서 2026년도 장학생 164명에게 총 2억8100만 원의 장학금을 지급했다. 의왕시 제공

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경기 의왕시인재육성재단(이사장 김성제 의왕시장)과 재단법인 문주장학재단(이사장 문주현)이 13일 시청에서 2026년도 장학생 164명에게 총 2억 8100만 원의 장학금을 지급했다.문주장학재단은 관내 고등학교를 졸업한 성적 우수 대학 신입생과 저소득 가정 학생 77명, 고등부 기숙사 우수 학생 20명, 체육특기 우수 학생 3명 등 총 100명에게 각각 200만 원씩 총 2억 원의 장학금을 전달했다.의왕시인재육성재단도 대학부 성적 우수 장학생 23명에게 각 100만원에서 200만 원, 고등부 성적 우수 및 복지·효행·선행 분야 장학생 32명과 특기장학생 9명에게 각각 100만 원을 지급했다.문주현 문주장학재단 이사장은 “청소년들이 환경에 구애받지 않고 자신의 꿈을 향해 도전할 수 있도록 힘을 보탰다”며 “앞으로도 미래 인재들에게 희망과 기회를 전하는 장학재단이 되겠다”고 밝혔다.김성제 의왕시장은 “우수한 학생들이 꿈과 재능을 마음껏 펼치며 지역과 국가를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 장학사업과 인재 육성 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 약속했다.안승순 기자