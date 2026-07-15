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충남·논산 ‘AI 국방로봇 클러스터’ 본격화

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2031년까지 총사업비 499억원

충남도와 논산시가 인공지능(AI) 국방 로봇 산업 육성을 위한 방위산업 혁신 지구 조성에 본격 착수했다. 도와 시는 14일 도청사에서 방위사업청과 ‘충남·논산 방산혁신클러스터 조성사업 협약’을 체결했다.

방산혁신클러스터 조성은 논산시 내동과 연무읍 일원을 거점으로 올해부터 2031년까지 추진한다. 사업비는 국비 245억원과 지방비 254억원 등 총 499억원이다. 협약 주요 내용은 국방 신산업 기술 개발·사업화 지원과 방산 분야 창업·우수 민수 기업의 방산 진입 지원 등을 담고 있다.

사업 핵심은 AI 국방 로봇 분야에 특화된 국방산업 혁신 생태계 구축이다. 기술 개발부터 시험·평가, 실증, 사업화까지 모두 지원한다. 도와 시는 연무읍 중심으로 반경 5㎞ 범위 내 종합지원센터(800㎡), 실증지원센터(6121㎡), 실증시험장(3만 8269㎡) 등 총 4만 5190㎡ 규모의 실증·인증 기반을 구축할 계획이다.

도에 따르면 이번 사업을 통해 예상되는 경제적 효과는 생산유발 효과 5095억원, 부가가치 유발효과 1797억원, 고용 창출 2000여명에 이른다.


논산 이종익 기자
2026-07-15 19면
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