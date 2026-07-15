최승태 하남시의원 “공정한 인사·건전한 재정·투명한 행정이 도시 경쟁력”… 민선 9기 운영 원칙 제시

제350회 임시회 5분 자유발언… ‘인사·재정·투명성 ‘행정 3대 원칙’ 제시

“도시의 미래는 사업이 아닌 행정의 기본에서 완성”

민선 9기 집행부의 책임행정과 제10대 의회의 협력·견제 당부



14일 열린 제350회 하남시의회 임시회 제1차 본회의에서 최승태 의회운영위원장이 5분 자유발언을 통해 하남시의 지속가능한 성장을 위한 ‘행정 3대 원칙(인사·재정·투명성)’을 제안하고 있다. 하남시의회 제공

교산신도시 조성, 국가정원 추진, 캠프 콜번 개발 등 메가톤급 대형 현안이 동시에 추진 중인 가운데, 하남시의 백년대계를 결정할 핵심 열쇠는 화려한 개발사업이 아닌 ‘행정의 기본기’에 있다는 제언이 나와 주목된다.

최승태 하남시의회 의회운영위원장(더불어민주당, 가선거구)이 지난 14일 제350회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 민선 9기 시정의 나아갈 길을 제시했다. 최 위원장은 ‘하남의 미래는 행정의 기본에서 시작된다’라는 주제로 단상에 올라, 향후 시정 운영의 3대 핵심 원칙으로 ▲공정한 인사 ▲건전한 재정 ▲투명한 행정을 강력히 촉구하며 시정 혁신의 필요성을 강조했다.

최 의원은 “하남시는 도시의 미래를 좌우할 굵직한 사업들이 동시에 추진되는 중요한 전환점에 서 있다”며 “아무리 훌륭한 계획도 이를 실행하는 행정이 흔들리면 시민의 기대를 현실로 만들 수 없다”고 진단했다.

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최 의원은 첫 번째 원칙으로 공정한 인사를 제시하며 “좋은 행정은 결국 사람에게서 시작된다”며 공정성과 전문성을 갖춘 인재를 적재적소에 배치하는 것이 행정의 경쟁력을 높이는 출발점이라고 강조했다.이어 건전한 재정 운영을 두 번째 원칙으로 제시하며 “오늘의 성과보다 내일의 지속 가능성을 우선해야 한다”고 밝혔다. 또한 “재정은 시민이 맡긴 미래인 만큼 시급성과 중요성을 기준으로 예산의 우선순위를 정하는 책임 있는 재정 운영이 필요하다”고 말했다.마지막으로 투명한 행정을 강조하며 “시민은 정책의 결과뿐 아니라 결정 과정도 알 권리가 있다”며 예산 편성과 인사, 정책 추진 과정이 시민에게 충분히 공개되고 설명될 때 비로소 행정에 대한 신뢰가 만들어진다고 밝혔다.끝으로 최승태 의원은 “공정한 인사와 건전한 재정, 투명한 행정이 바로 설 때 하남은 더 크게 성장하는 도시를 넘어 가장 신뢰받는 도시가 될 것”이라고 단언하며, “앞으로도 시민의 눈높이에서 실질적인 대안을 제시하는 선제적 의정활동을 이어가겠다”는 확고한 의지를 피력했다.류정임 리포터