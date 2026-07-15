폭염 날리는 시원한 생수 한 병…‘성동 샘물창고’ 운영

17일부터 8월 30일까지 공원 등 8곳

자판기 방식 샘물창고 3곳 시범 운영



2026년 성동구 ‘성동 샘물창고 운영장소 위치도’.

성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 ‘성동 샘물창고’를 오는 17일부터 본격 운영한다고 15일 밝혔다. 연일 이어지는 폭염 속에서 온열질환과 탈수 등 여름철 폭염 재난으로부터 구민을 보호하기 위해서다.성동 샘물창고는 공원과 하천변 등 야외 활동이 많은 장소에 냉장 생수를 비치한 생활밀착형 폭염 저감 시설이다.올해는 오는 17일부터 8월 30일까지 운영하며 매일 오전 9시와 오후 5시, 하루 두 차례씩 총 3200병의 냉장 생수를 제공할 예정이다. ▲응봉체육공원 ▲대현산배수지공원 입구 ▲마장동 청계천 생태학교 인근 ▲금호나들목 ▲옥수나들목 ▲성수 한신아파트 나들목 ▲용답역 2번 출구 ▲송정 제방길 9구역 등 주요 공원과 하천변 총 8곳이다.특히 폭염이 가장 심한 시간대에 샘물창고 이용을 위해 외출하는 상황을 최소화하고자 올해는 오후 운영 시간을 기존보다 늦춘 오후 5시부터 생수를 배부한다.또한 이용 편의를 높이고 안정적인 생수 제공을 위해 응봉체육공원, 금호나들목과 성수 한신아파트 나들목 등 3곳에서는 개인 인증 기능을 갖춘 자판기 형태의 샘물창고를 시범 운영할 예정이다. 1인 1병 생수 배부 방식을 보다 효율적으로 운영하기 위해서다.샘물창고에는 동주민센터 자율방재단으로 구성된 관리자가 배치된다. 제공되는 생수는 무라벨 생수병을 사용해 환경 부담을 줄였으며 현장에는 별도의 분리배출 수거함도 함께 설치했다.유보화 구청장은 “성동 샘물창고처럼 구민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 폭염 대책을 지속적으로 확대하고 빈틈없는 현장 대응으로 모두가 안전한 여름을 보낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.유규상 기자