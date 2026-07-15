오승철 하남시의회 자치행정위원장, 주민자치협의회와 첫 간담회... “현장의 목소리 정책에 담을 것”

제10대 의회 첫 간담회, 주민자치협의회 임원진 등 11명 참석

주민자치협의회 제도적 기반 마련을 위한 현장 의견 수렴

오 의원, 협의회와의 지속적 소통·제도적 지원 의지 강조



지난 14일 주민자치협의회 소통을 위한 간담회 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 하남시의회 제공

이번 간담회는 제10대 의회 구성 이후 자치행정위원회가 주민자치협의회와 처음으로 마주한 소통의 자리다. 주민자치 활성화를 위한 지원 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.



하남시의회 오승철 자치행정위원장이 지난 14일 주민자치협의회 소통을 위한 간담회를 개최해 관계자들의 의견을 경청했다. 하남시의회 제공

오 위원장은 “주민자치협의회는 주민의 대표로서 자치행정에서 매우 중요한 역할을 맡고 있다”며 “주민자치협의회 임원들과 긴밀히 소통하고 머리를 맞대 협의회가 안정적으로 활동할 수 있는 제도적 기반을 함께 만들어 가겠다”고 강조했다.

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하남시의회 오승철 자치행정위원장(더불어민주당)이 제10대 하남시의회 첫 간담회를 개최했다.오 위원장은 지난 14일 시의회 소회의실에서 ‘주민자치협의회 소통 간담회’를 개최하고 현장의 애로사항을 청취했다. 이날 간담회에는 자치행정위원회 소속 의원들과 주민자치협의회 임원진 등 총 11명이 참석해 지역 현안과 자치 활성화 방안을 논의했다.오 위원장은 “현장에서 활동하는 분들과 직접 소통하며 함께 방향을 정하기 위해 이 자리를 마련했다”며 “위원회 차원의 첫 소통인 만큼 현장의 의견을 충분히 듣고자 했다”고 개최 취지를 밝혔다.각 동의 주민자치회를 대표해 연합·조정 기능을 수행하는 ‘주민자치협의회’가 풀뿌리 민주주의 실현의 핵심 축으로 주목받고 있다. 주민자치 관련 주요 현안에 대한 자문 역할을 도맡으며 지역 공동체 활성화에 기여하고 있으나, 정작 협의회 운영을 안정적으로 뒷받침할 제도적 기반은 여전히 미비하다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다.이날 간담회에서 협의회 임원진은 주민자치협의회가 주민들의 자발적인 참여와 봉사로 운영되고 있다고 설명했다. 임원회의와 분과회의 등 활동에 많은 시간과 노력을 쏟고 있지만 이를 뒷받침할 여건은 충분치 않다고 토로했다. 임원들은 협의회가 안정적으로 활동할 수 있는 기반이 마련되기를 바란다고 밝혔다.자치행정위원회 위원들은 주민자치협의회의 애로사항에 깊은 공감을 표하며, 주민자치 안건 처리 등 협의회의 안정적인 운영을 위한 구체적인 지원 방안을 논의했다. 위원들은 주민자치 활동이 차질 없이 추진되도록 뒷받침하는 것이 의회 본연의 역할이라는 데 뜻을 같이했다. 아울러 향후 제도 개선 과정에서도 현장의 생생한 목소리를 적극 수렴해 반영하겠다는 방침을 밝혔다.오 위원장은 이번 간담회를 일회성으로 끝내지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “앞으로 논의할 사항이 있을 때마다 열린 자세로 소통하겠다”며 “정기적으로 필요할 때마다 협의회와 소통하며 주민이 더 행복한 하남을 만들겠다”고 약속했다.류정임 리포터