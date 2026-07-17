더 크고 강해진 충남 닥터헬기… 환자 2명 동시 이송

신형으로 교체, 체공 4시간 20분

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최근 10년간 1400명 이상의 생명을 구한 충남 응급의료 전용헬기(닥터헬기)가 크고 강해졌다. 충남도와 단국대병원은 16일 충남 중형 닥터헬기 출범 기념식을 열고 안전 운항을 기원했다.지난 1일부터 현장을 누비고 있는 신형 헬기는 이탈리아 레오나르도사에서 제작한 ‘AW-169EMS(등록기호 HL9405)’다. 새 헬기는 동체 길이 14.6m에 최대 이륙 중량 4800㎏으로, 옛 헬기(12.96m·3175㎏)보다 크고 강하다. 연료 탑재량이 많아 체공 시간도 2시간 30분에서 4시간 20분으로 늘었다. 이에 따라 충남 최서단인 격렬비열도까지 안정적인 왕복 운항이 가능해졌다.최대 탑승 인원은 기존 6명보다 1명이 많은 7명으로, 회당 이송 환자가 1명에서 2명으로 늘었다. 탑재 의료 장비는 인공호흡기, 자동흉부압박장비 등 24종 242점이다. 환자 상황에 따라 체외막산소공급장치와 신생아 인큐베이터 등을 추가 설치할 수 있다.한편, 2016년 1월 현장에 투입된 옛 헬기는 모두 1851회 출동해 1441명의 생명을 지켰다.천안 이종익 기자