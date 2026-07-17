서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

QR 찍으면 직원이 주유 지원…서울시, 이동 약자

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

간선도로변 개발 잠재력으로 도시 활력↑…‘2040

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“사장님, 저희가 지켜드릴게요”…서초구, 블랙컨슈

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“AI 시대 유망 직업은”…서울 강서구, 중학생

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

부산, 전국 최초 ‘AI 감사 시스템’ 구축

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

분석·보고서 초안·처분 추천까지

부산시는 감사 전 과정에 인공지능(AI)을 적용하는 ‘AI 스마트 감사행정 지원 시스템’ 구축에 나선다고 16일 밝혔다.

시는 앞서 행정안전부 주관 ‘공공부문 AI 서비스 지원사업’ 공모에 전국 감사위원회 최초로 도전해 최종 선정됐다.

해당 시스템은 AI를 감사 전 과정에 적용해 행정 효율성을 높이고 시민 불편 해소와 안전 분야에 감사 역량을 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하는 것이 핵심이다.

한국지능정보사회진흥원이 시스템 설계부터 구축, 운영까지 시 사업 전 과정을 밀착 지원하며 행안부는 중앙정부와 지방정부가 함께 활용할 수 있도록 표준화한 뒤 전국 지방자치단체로 전파할 예정이다.

시는 먼저 방대한 감사 자료를 통합·분석하는 AI 감사 시스템을 구축한다. AI는 점검이 필요한 부분을 미리 찾아내고 비슷한 과거 사례를 알려주며 감사보고서 초안을 써주고 잘못의 정도에 맞는 처분 기준을 추천한다.

특히 외부망과 분리된 폐쇄형 AI 모델을 활용해 감사 자료에 포함된 민감 정보를 안전하게 관리하면서도 감사 속도와 품질을 함께 높이게 된다.


부산 신정훈 기자
2026-07-17 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

밤에도 머물고픈, 글로벌 톱3 서울의 새 ‘경제금광

오세훈 “외인관광객 2000만 시대 골목상권 회생, 양극화 완화 전략” ‘나이트메이어’ 신설, ‘야장’ 육성 남산·DDP에 특구… 8월 종합계획

‘서울의 자부심’ 된 중랑장미축제

올해도 9일간 307만명 ‘대성황’ 구민 1만명 참여… ‘주인공’으로 류경기 청장 “한국 대표축제로”

치매 어르신 지키는 영등포 AI관제센터

인상착의 확인해 2시간 만에 발견 ‘AI 실종자 고속검색 시스템’ 효과

노원 ‘재건축 쾌속추진단’으로 정비사업 속도

제도개선·공정촉진팀 공식 출범 ‘우리동네 슈퍼맨’ 현장 문제 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr