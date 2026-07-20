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폭염대응, 탄소중립 동시에 잡는 성북

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친환경 식수 공급 ‘물충전소’ 설치
이승로 청장 “건강과 환경 지킬것”


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이승로 성북구청장이 11일 ‘성북구 물 충전소’ 사용 방법을 안내하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구는 폭염으로부터 건강을 보호하고 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위해 친환경 식수 제공 시설 ‘성북구 물 충전소’를 운영한다고 19일 밝혔다.

물 충전소는 재사용 가능한 텀블러나 다회용기에 식수를 담아 마시는 친환경 식수 공급시설이다. 다회용기 사용을 유도해 폭염 대응과 탄소중립 실천을 동시에 구현하려는 정책이다. 물 충전소는 어린이 물놀이터가 운영되는 ▲꿈나라 어린이공원 ▲오동근린공원 ▲장석 어린이공원 등 3곳에 설치됐다.

누구나 무료로 이용할 수 있고, 비접촉식 물 충전 방식을 적용해 위생과 편의성을 대폭 높였다. 충전기 화면에 ‘물병 절감 카운터’를 탑재해 일회용 생수병 절감 개수를 직관적으로 보여줌으로써 환경보호 효과를 한눈에 확인하고 동참하도록 유도한다.

이승로 구청장은 “물 충전소가 주민 건강을 지키는 소중한 쉼터가 되고 다회용기 사용을 생활화해 안전과 환경을 함께 지키는 친환경 정책으로 자리매김하길 바란다”고 말했다.


송현주 기자
2026-07-20 20면
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