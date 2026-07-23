“배달음식, 다회용기는 어떤가요”

은평구, 다회용기 민관협약 체결

씻지 않고 반납하면 업체서 세척

김미경 구청장 “생활속 자원순환”

김미경(가운데) 은평구청장이 지난 20일 ‘배달 외식 분야 다회용기 이용 활성화 업무협약식’에 참석해 관계자들과 함께 화이팅을 외치고 있다. 은평구 제공

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서울 은평구가 배달 음식에 다회용기를 이용하도록 팔을 걷어붙였다. 단순히 일회용품 감축을 넘어 주민과 소상공인, 공공기관이 함께 순환경제 체계를 구축해 생활 속에서 탄소중립을 실현하겠다는 구상이다.은평구는 지난 20일 구청에서 한국외식업중앙회 은평구지회, 한국환경산업기술원, 다회용기 전문기업 잇그린, 세림용역과 ‘배달 외식 분야 다회용기 이용 활성화 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다. 서울시 25개 자치구 가운데 배달과 관련해 다회용기 활성화를 위한 민관 협약을 맺은 것은 은평구가 처음이다. 코로나19 이후 배달 음식 이용이 일상화한 가운데 급증하는 일회용 플라스틱 폐기물을 줄이고 자원순환 중심의 소비 문화를 정착시키자는 취지다.음식점이 다회용기에 음식을 담아 배달하고, 소비자는 따로 씻지 않고 용기를 반납하면 된다. 그러면 전문업체가 수거해 고온 세척·살균한 뒤 다시 음식점에 공급한다. 구는 한국외식업중앙회 은평구지회와 협력해 참여 음식점을 확대할 계획이다. 또 한국환경산업기술원의 ‘탄소중립포인트 녹색생활 실천제도’와 연계해 다회용기 이용 주민에게 포인트를 지급할 수 있도록 지원한다.이 사업은 은평구가 추진해 온 탄소중립 정책의 연장선에 있다. 구는 오는 2030년까지 온실가스 배출을 2018년 대비 40%, 2050년에 탄소중립을 달성한다는 목표로 70개 온실가스 감축 사업을 추진하고 있다. 또한 구는 배달 다회용기 활성화뿐 아니라 공공기관 잔반 제로 실천, 다회용컵 사용 확대, 환경축제 개최 등을 함께 추진해 주민과 소상공인이 일상에서 자원순환을 실천하는 기반을 넓혀 나갈 방침이다.김미경 구청장은 “참여 음식점을 지속적으로 확대하고 탄소중립포인트 제도와 연계해 주민이 체감할 수 있는 혜택을 늘리겠다”며 “생활 속 자원순환이 일상이 될 수 있도록 지속 가능한 민관 협력체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.이범수 기자