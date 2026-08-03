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KTX·SRT 통합에 경전선 고속열차 9월부터 ‘하루 6회’ 증편

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기존 주중 32회·주말 40회에서
각각 38회·46회로 운행 횟수 늘어
운임 조정·서비스 개선 등도 기대
창원·진주~서울 이동 편의 향상


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코레일 사옥과 KTX. 서울신문 DB


9월부터 경남 창원·진주와 서울을 잇는 경전선 고속열차 운행 횟수가 늘어난다. 만성적인 열차 부족 문제에 시달려 온 경전선 이용객들이 한시름 놓게 됐다.

경남도는 3일 정부의 ‘KTX·SRT 통합’ 운행계획에 따라 9월 1일부터 경전선 고속열차 운행 횟수가 기존보다 하루 6회 늘어난다고 밝혔다.

이에 따라 경전선 고속열차 운행 횟수는 주중 32회에서 38회로, 주말 40회에서 46회로 확대한다. 서울행 열차는 주말 기준 2회, 수서행 열차는 4회 증편한다. 현재 경전선 고속열차는 하루 2만 2196석(회당 555석)이 공급되고 있지만, 이번 증편으로 약 2000석 가량이 늘어날 전망이다.

그동안 경전선은 KTX 36회, SRT 4회 등 하루 총 40회 운행에 그쳐 경부선(216회)의 5분의 1 수준에 머물렀다. 일일 공급 좌석 수 역시 경부선의 7분의 1 수준에 불과했다.

특히 KTX 이용률은 126%, SRT 이용률은 160%에 달할 정도로 수요가 높았으나, 만성적인 편수·좌석 부족으로 ‘철도 서비스 불균형’ 지적이 이어져 왔다.

도는 도민 교통 불편을 해소하고자 국회와 국토교통부, 코레일, ㈜SR 등 관계기관을 대상으로 증편 필요성을 지속 건의해 왔다. 지난해부터 올해 상반기까지 모두 25차례에 걸쳐 증편 건의 활동을 벌였고 올 4월에는 경남상공회의소협의회와 함께 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 경남 핵심 노선 반영과 경전선 고속열차 증편을 요청하기도 했다.

정부의 이번 통합 열차 운행·전국 고속열차 운행 횟수 확대 계획 중 경전선이 차지하는 비중은 큰 편이다. 전국 9개 고속철도 노선 증편 규모는 총 26회로, 경전선 증편분은 23%를 차지한다.

KTX와 SRT 통합 운행에 따른 운임 조정 효과도 예상된다. 기존 SRT 운임 수준으로 조정되면서 KTX 대비 평균 10%가량 낮아지고, SRT 이용객도 기존 KTX와 같게 결제 금액의 5% 마일리지를 적립할 수 있게 된다.

도는 이번 증편으로 수도권 접근성이 개선되고 경전선 이용 혼잡도도 완화되리라 본다. 특히 창원과 진주 등 주요 도시의 이동 편의성이 높아져 지역 투자 유치와 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다.

박완수 경남지사는 “이번 경전선 고속열차 증편은 도민의 오랜 불편을 해소하고 수도권과 남해안권을 잇는 국가 교통망을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것”이라며 “수도권 접근성 개선이 투자 유치와 지역경제 활성화, 인구 유출 방지로 이어질 수 있도록 철도 인프라 확충을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

경남도는 인천·수원발 KTX 운행, 신규 고속열차 도입, 평택~오송 2복선화 완공 등 국가 철도망 확충 사업에 맞춰 경전선 고속열차 추가 증편도 건의할 계획이다.

창원 이창언 기자
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