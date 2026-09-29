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김현덕 경기도의원, 경기남부장애인권익옹호기관 자문위원회 참석

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김 의원, 신임 자문위원으로 위촉… 제2차 자문위원회 참석
2027년도 예산안 및 주요 사업 추진 방향 등 논의


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▲ 지난 28일 경기남부장애인권익옹호기관의 신임 자문위원으로 위촉된 김현덕 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원회 소속 김현덕 의원(더불어민주당·비례)이 지난 28일 경기남부장애인권익옹호기관의 신임 자문위원으로 위촉되어 첫 번째 회의 일정에 함께했다.

이 자리에서 김 의원은 권태익 도의원과 함께 자문위원 위촉장을 수여받은 데 이어, 곧바로 진행된 제2차 자문위원회 회의에 임해 2027년도 예산안 구성 및 핵심 추진 사업 방향 등을 두고 다각적인 논의를 펼쳤다.

김 의원은 “장애인의 인권을 보호하고 권익을 더욱 두텁게 보장하기 위해서는 현장의 목소리를 세심하게 듣고 이를 실질적인 제도와 사업으로 연결하는 과정이 중요하다”고 강조했다.

이어 “자문위원으로서 장애인 당사자와 현장에서 제기되는 다양한 의견이 기관의 정책과 사업에 충실히 반영될 수 있도록 맡은 역할에 성실히 임하겠다”고 말했다.

끝으로 김 의원은 “경기도 내 장애인권익옹호기관의 활동이 장애인의 인권 증진과 권익 보호를 위한 든든한 기반이 되고, 누구나 존중받는 지역사회를 만들어가는 데 힘이 되기를 기대한다”고 밝혔다.


류정임 리포터
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