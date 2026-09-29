창동주공 4단지·19단지 추진위 승인…도봉 재건축 ‘순항’

창동주공 18단지 이어 순항
동의서 사전 검토 신속 처리
신속통합기획 자문 진행 중
서울 도봉구는 창동주공4단지 및 19단지가 조합설립추진위원회 승인을 받았다고 29일 밝혔다. 창동주공18단지에 이어 재건축이 순항 중이다.
4단지와 19단지는 각각 2024년 4월과 2023년 9월 재건축 안전진단을 통과했다. 4단지는 토지등소유자 1712명 중 58%의 동의를 얻어 지난달 31일 추진위원회 구성 승인을 신청한 지 14일 만인 지난 14일 승인을 받았다. 19단지 역시 토지등소유자 1756명 중 56%의 동의를 얻어 지난 15일 신청 후 단 7일 만인 22일 승인을 받았다.
이렇듯 신속한 승인 처리가 이루어진 데에는 도봉구의 행정 지원이 주요한 역할을 했다. 일반적으로 재개발·재건축 사업 행정 절차 중 가장 긴 시간이 드는 것은 주민동의서 검토다. 특히 1000가구 이상의 대단지 재건축 사업에서는 동의서 검토에 수 주 이상이 소요된다.
이에 구는 동의서 사전 검토 제도를 도입·운영해 소요되는 시간을 대폭 단축했다. 접수한 주민동의서 일부를 사전에 미리 검토해 둔 뒤, 법적 동의율이 충족되면 나머지 동의서를 마저 검토하는 방식이다.
현재 4단지와 19단지는 서울시 신속통합기획 자문 절차를 진행 중이며 연내 정비계획 입안을 목표로 사업을 추진하고 있다.
유규상 기자
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