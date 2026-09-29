‘축제장 입구까지 환승 없이 한 번에 모십니다’

전국 축제 직행 교통편 거푸 도입

김천 등 카카오 T 협업 셔틀 운행

강원도는 외국인 전용 버스 도입



‘2026 김천김밥축제’ 대구, 서울, 부산, 대전, 광주와 김밥축제장 직행 셔틀버스 카드뉴스. 김천시 제공

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지방자치단체들이 축제 방문객 유치 확대와 교통 편의 제공을 위해 전국 주요 도시를 대상으로 직행 셔틀버스 운행에 잇따라 나서고 있다.경북 김천시는 다음 달 23~25일 직지문화공원과 사명대사공원 일원에서 열리는 ‘2026 김천김밥축제’ 기간 카카오모빌리티와 협업해 축제장과 전국 주요 도시를 한 번에 오가는 ‘카카오 T 셔틀’(포스터)을 운행한다고 29일 밝혔다.이 셔틀버스는 대구 반월당역을 비롯해 서울 잠실·사당역·서울역, 부산 서면역, 대전 시청역, 광주 종합버스터미널 등에서 출발해 별도의 환승 없이 행사장까지 직행한다. 이에 따라 외지 관광객들은 KTX나 고속버스 이용 뒤 다시 대중교통으로 갈아타야 하는 불편을 줄일 수 있게 됐다.이용을 원할 경우 카카오 T 앱의 ‘셔틀’ 메뉴에서 방문 날짜와 출발지를 선택해 사전 예약하면 된다. 셔틀 이용객에게는 김천김밥축제 캐릭터인 ‘꼬달이’ 굿즈 2종과 김밥 1줄도 제공한다.배낙호 김천시장은 “대한민국 대표 먹거리 축제로 자리 잡은 김밥축제 방문객들이 교통편 부담 없이 더 많이 찾아오도록 전국의 주요 지역을 오가는 셔틀 노선을 마련했다”고 설명했다.강원도는 10월 잇따라 열리는 ‘정선 아리랑제’와 ‘속초 설악문화제’, ‘고성 명태축제’ 등 지역 축제장을 찾는 외국 개별 관광객을 위해 서울 수도권에서 출발하는 G-셔틀버스를 운영한다.도는 셔틀버스를 축제장 외에도 지역 주요 관광지와 전통시장 등과도 연계해 외국인 관광객의 접근성을 높일 계획이다.앞서 전북 무주군은 지난 4~12일 반딧불축제 때 전국에서 ‘카카오 T’를 활용한 축제장 셔틀버스를 운행했다. 셔틀버스는 전국 12개 지역 21개 정류소에서 축제장을 오갔다.서울(강남·사당·잠실·합정·서울역), 성남(미금역), 수원(영통역), 인천(부평역) 등 수도권을 비롯해 광주(상무역·종합버스터미널), 대구(반월당·용산역), 대전(복합터미널·시청역), 부산(동래역·서면역), 순천, 여수, 익산, 군산·전주 등 전국 곳곳에서 관광객들을 실어 날랐다.김천 김상화 기자