‘슬픈 2만원’… 기간제 제외된 추석 격려

이상봉 제주시장 공식 사과

“책임 통감, 재발 방지 약속”

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제주시가 직원들에게 추석 맞이 격려 물품을 지급하면서 기간제 노동자를 제외했다가 논란이 일자 사과했다.이상봉 제주시장은 29일 시청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 “추석 맞이 직원 격려물품을 기간제 노동자 여러분께 제공하지 못한 점에 대해 사과드린다”며 고개를 숙였다.제주시는 추석 연휴 직전인 지난 22~23일 ‘시 소속 전 직원’에게 1인당 2만원 상당의 탐나는전을 지급하면서 시에서 근무하는 기간제 1967명은 제외했다. 이를 두고 시 안팎에서 기간제에 상대적인 박탈감과 소외감 등 상처를 안겼다는 비판이 잇따랐다.이에 대해 이 시장은 “현장에서 시민을 위해 묵묵히 일하는 소중한 동료인 기간제 분들을 챙기지 못한 것은 시정의 최종 책임자인 시장의 책임”이라며 “미지급 건은 관계 부서와 협의해 빠르게 조치하겠다”고 말했다. 이 시장은 또 “복지혜택 기획 단계부터 차별성 검증을 심도 있게 진행하겠다”며 재발 방지를 위한 제도 개선을 약속했다.제주시와 달리 제주도는 기간제 392명을 포함한 전 직원에게 2만원 상당의 탐나는전을 지급했다. 서귀포시의 경우 공무직과 공무원에 2만원, 기간제 880명에게는 1만원을 지급한 것으로 알려졌다.이광민 제주도 공무직 노조위원장은 “직원 후생복지에 활용하는 기금 수준도 행정기관별로 다르고 운영 방식도 천차만별”이라며 “신분에 관계없이 함께 복지 혜택을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다”고 지적했다.제주 강동삼 기자