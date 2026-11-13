조용호 시장, “청년이 경제적 어려움으로 배움 끊기는 일 없도록 뒷받침하겠다”



지난 9월 19일 청년의 날 행사 때 조용호 오산시장이 오산청년회의소 부스를 찾아 격려하고 있다. 오산시 제공



조용호 오산시장이 9월 29일 ‘이루잡 찾아가는 이동시장실’에서 청년들과 대화하고 있다. 오산시 제공

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경기 오산시는 청년들이 경제적 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있도록 행복기숙사 지원사업과 지역인재 육성 장학금, 청년 문화패스 지원 등 다양한 교육지원 정책을 추진하고 있다.조용호 오산시장은 민선9기 시장 취임 이래로 “대학 진학과 학업을 이어가는 과정에서 발생하는 등록금과 주거비는 청년과 학부모 모두에게 적지 않은 부담일 것”이라며 “해당 지원사업들이 청년들의 주거 안정뿐 아니라 학업에 대한 집중도를 높이고 안정적인 대학생활을 이어가는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.오산시는 지역 출신 대학생들의 주거비 부담을 낮추고, 안정적인 학업 환경을 제공하기 위해 ‘오산시 행복기숙사 지원사업’을 운영하고 있다.서울을 비롯한 수도권, 지방 대도시로 진학한 오산 출신 학생 등이 학업에 전념할 수 있도록 전국 주요 지역의 행복기숙사와 연계해 기숙사비 일부를 지원하는 사업이다.올해는 총 1억 8,000만원의 예산을 편성해 전국 8개 행복기숙사에 거주하는 대학생 100명을 지원하는 형태로 사업을 진행 중이다. 시는 월 15만원 상당을 지원한다.지원 대상 기숙사는 서울 홍제·동소문 행복기숙사와 개봉동·독산동 청년주택을 비롯해 천안·대구·부산 부경대 행복기숙사, 세종공동캠퍼스 행복기숙사 등이다.오산시에 본인 또는 부모의 주민등록이 있는 학생 등이 신청할 수 있다.오산시는 지역의 우수한 인재들이 경제적 여건에 구애받지 않고 학업을 이어갈 수 있도록 ‘지역인재 육성 장학금’도 지원하고 있다.오산교육재단을 통해 관내 고등학교를 졸업한 대학 신입생을 대상으로 등록금과 장학금 등을 지원한다.올해는 총 2억 4,000만원의 사업 예산을 바탕으로 6개 전형에서 대학 신입생 50명을 선발해 등록금을 지원하고, 우수인재와 희망인재, 근로자 자녀, 다자녀가정, 다문화가정 부문에서 장학생 109명을 선발해 장학금을 전달했다.오산시는 청년들이 경제적 부담을 덜고 다양한 문화예술을 향유할 수 있도록 ‘청년 문화예술패스’ 지원사업도 운영하고 있다.오산시에 거주하는 19~20세 청년(2006~2007년 출생자)을 대상으로 공연과 전시 등 순수예술 관람에 필요한 비용을 1인당 15만원까지 지원한다.해당 사업은 청년들이 평소 접하기 어려웠던 공연과 전시 등을 직접 경험하며 문화적 감수성을 높이고, 폭넓은 문화생활을 누릴 수 있도록 지원한다는 취지에서 마련됐다.조용호 시장은 “청년들이 자신의 꿈을 향해 배움을 이어가는 과정에서 경제적인 어려움이 걸림돌이 되지 않도록 지역사회가 함께 뒷받침해야 한다”며 “오산의 청년들이 더 넓은 세상에서 자신의 역량을 발휘하고 성장할 수 있도록 교육과 학업 지원을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자