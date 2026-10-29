경기신보 일일 명예지점장 장윤정 경기도의원, “현장의 목소리 제도개선으로 잇겠다”



경기도의회 경제노동위원회 장윤정 부위원장이 29일 경기신용보증재단 안산지점의 일일 명예지점장을 맡아 보증 상담을 하고 있다. 경기신보 제공

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경기도의회 경제노동위원회 장윤정 부위원장(더민주, 안산3)이 경기신용보증재단(경기신보) 일일 명예지점장을 맡아 중소기업과 소상공인의 애로사항을 들었다.29일 경기신보 안산지점 일일 명예지점장에 위촉된 장 부위원장은 지역 기업인들의 건의사항을 들은 뒤 보증 상담을 하며 금융지원 현장을 점검했다.장 부위원장의 지역구인 안산은 반월국가산업단지를 중심으로 제조업을 영위하는 중소기업이 밀집해 있고, 골목상권을 기반으로 한 소상공인도 많은 지역이다. 산업단지 제조기업부터 동네 상점까지 업종과 규모가 다양해, 기업마다 필요로 하는 금융지원도 제각각이다.간담회에서 참석자들이 판매 부진과 금리 부담, 운영자금 부족 등 고충을 말한 데 대해 장 부위원장은 경기신보 등 금융기관 관계자들과 자금 조달 부담을 덜 수 있는 방안을 찾겠다고 답했다.장 부위원장은 “상담창구에서 기업인 한 분 한 분의 이야기를 들으니 지역경제의 어려움이 더 가깝게 와닿았다”며 “오늘 들은 목소리가 기업들에 실제로 도움이 되는 금융지원 제도 개선으로 이어질 수 있도록 꼼꼼히 챙기고, 경기신보와도 협력하겠다”고 말했다.시석중 이사장도 “경기신보는 경기도 및 경기도의회와 긴밀히 협력해 안산 지역 중소기업·소상공인이 어려움을 딛고 다시 성장할 수 있도록 곁에서 든든하게 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자