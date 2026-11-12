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최기찬 금천구청장, ‘신천~하안~독산~신림선’ 촉구 릴레이 챌린지

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지난 11일 구청 1층 로비


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최기찬 금천구청장이 지난 11일 구청 1층 로비에서 ‘신천~하안~독산~신림선’ 광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 릴레이 챌린지에 동참하며 기념 촬영을 하고 있다.
금천구 제공


최기찬 금천구청장은 지난 11일 구청에서 ‘신천~하안~독산~신림선’ 광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 릴레이 챌린지에 동참했다고 12일 밝혔다.

신천~하안~독산~신림선은 경기 시흥시 철도역 신천역에서 출발해 경기 광명시 하안동과 서울 금천구 지하철 1호선 독산역을 거쳐 서울 관악구 지하철 2호선 신림역까지 연결하는 총연장 약 16.4㎞ 규모의 광역철도다. 구는 “상대적으로 철도망이 열악한 수도권 서남부와 서울 2호선을 연결하는 동서축 철도망으로 지역 간 철도 연결성을 강화하기 위한 것”이라고 설명했다.

이를 위해 지난달부터 릴레이 챌린지가 진행되고 있다. 지난달 23일 신천~하안~독산~신림선 신설 범시민 추진위원회에서 자발적으로 시작했다. 같은 달 27일에는 박승원 광명시장이 두 번째로 참여해 다음 주자로 신천~하안~독산~신림선 인근 3개 지방자치단체장(서울 금천·관악구, 경기 시흥시)을 지목했다.

최 구청장은 캠페인에 동참해 동서 간 철도망 신설을 통한 생활권 교통 서비스 구축 행보를 이어가고 있다. 구는 그동안 신천~하안~독산~신림선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 노력해 왔다. 지난해 12월 수도권 서남부 광역철도 추진을 위한 공동 기자회견을 실시했다. 올해 3월에는 국토교통부를 만나 제5차 국가철도망 구축계획에 본 사업이 포함되도록 촉구하는 건의문을 전달하기도 했다.

구는 앞으로도 주민과 함께 신천~하안~독산~신림선 신설의 필요성을 알리고 관계 지방정부, 기관과 협력해 사업이 실현될 수 있도록 노력할 계획이다. 최 구청장은 “주민의 교통 불편을 해소하고 상대적으로 부족한 동서 간 철도망 구축을 위해 신천~하안~독산~신림선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 노력을 이어갈 것”이라며 “주민이 집 앞에서 시작되는 이동의 편리함을 누릴 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.


송현주 기자
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