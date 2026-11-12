종로 신영동에 공영주차장 ‘숨통’ [현장 행정]

10일 주차장·주민편의시설 준공



유찬종 서울 종로구청장이 지난 10일 신영동 공영주차장·주민편의시설 준공식에서 인사말을 하고 있다. 종로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“주차 걱정을 조금이나마 덜어 드리고, 일상에 즐거움과 활력을 드릴 수 있게 돼 매우 뜻깊습니다.”유찬종 서울 종로구청장은 지난 10일 주민 100여명이 참석한 가운데 열린 신영동 공영주차장과 주민편의시설 준공식에서 이렇게 말했다. 좁은 골목길 탓에 주차 공간이 부족하던 일대에 총 14면의 주차 공간을 확보하면서 한결 숨통이 트이게 됐다. 일반 11면과 장애인 전용 1면 등을 24시간 이용 가능하다.2층엔 공유주방과 다목적실 등 주민편의시설 ‘신영건강마루’를 갖췄다. 구보건소가 위탁 운영을 맡아 어르신이나 1인 가구를 위한 밥상 모임이나 건강 증진 프로그램을 운영할 예정이다. 휠체어를 타고도 이용할 수 있도록 문턱 없는 장애인 화장실도 갖췄다.유 구청장은 지하 1층 주차장의 차단기와 배수로 등을 확인한 뒤 2층 편의 시설을 꼼꼼히 점검했다. 주민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 냉장고 작동 여부나 싱크대 수압, 식기, 바닥의 재질 등을 살폈다. 유 구청장은 “쾌적하고 전망이 좋아서 단풍만 봐도 주민들이 스트레스가 풀릴 것”이라면서 “야외 마루는 비나 눈을 막을 수 있도록 유리로 된 천장이 있으면 좋겠다”고 관련 부서에 검토를 지시했다.구는 13일까지 거주자 우선 주차 신청을 받는다. 선정되면 이달 23일부터 내년 3월까지 이용 가능하다. 방문 주차도 병행할 예정이다. 앞서 구는 삼청제1공영주차장, 창신소담공영주차장, 옥인제1공영주차장을 준공했다.유 구청장은 “주민께서 체감하실 변화는 이제 시작”이라며 “민선 9기 들어 48시간 안에 주민 불편을 해결하는 ‘그냥 해드림 센터’가 운영을 시작했고, 비탈길 노면 열선이나 고지대 승강기를 확충하고 종로청소년센터 건립도 속도를 내겠다”고 약속했다.김주연 기자