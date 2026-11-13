‘깐깐한’ 김현기의 ‘꼼꼼한’ 안전 점검[현장 행정]

개포주공5단지 석면 해체 현장



지난 11일 김현기(오른쪽) 서울 강남구청장이 개포주공 5단지 재건축 현장에 설치된 비산먼지 저감 장치를 가리키며 설치뿐 아니라 운영도 제대로 해 줄 것을 당부하고 있다.

강남구 제공

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“철거 중 나오는 석면 처리는 어떻게 하나요?”(김현기 서울 강남구청장)“석면이 나올 우려가 있는 공간을 특수 비닐로 2중·3중 감싸고, 석면이 포함됐을 것으로 의심되는 폐기물은 통째로 멀리 옮겨서 처리합니다.”(개포주공 5단지 공사 관계자)김현기 강남구청장은 지난 11일 해체공사를 앞둔 개포주공5단지 재건축 현장에서 안전관리 상황을 깐깐하게 점검했다. 김 구청장이 특히 관심을 기울인 것은 해체 작업 전 진행 중인 석면 해체·제거 작업이다. 단지 주변에 주민들이 많이 사는 것은 물론, 경기여고와 개포초등학교, 근린공원이 있기 때문이다.김 구청장은 어떤 지점에서 석면이 나올 우려가 있는지 꼼꼼하게 묻고, 안전한 처리를 당부했다. 시의원 시절 주택공간위원으로 활약했던 전문성을 살려 체크포인트를 짚어냈다. “너무 깐깐하게 보는 것 아니냐”고 묻자, 그는 “재건축은 속도가 중요하지만, 안전도 중요하다. 나중에 고치는 것보다 사전에 꼼꼼하게 점검하는 편이 낫다”고 강조했다.1983년 건설된 940가구 규모의 개포주공5단지는 재건축을 통해 최고 35층, 14개 동, 총 1279가구로 변신한다. 지난해 9월 관리처분계획인가를 받고 올해 5월 이주를 마치고 철거에 들어간다. 구 관계자는 “주변 6개 학교 관계자와 외부 환경전문가, 주민 등이 참여하는 감시단도 운영할 계획”이라고 설명했다.석면 해체 관리가 꼼꼼하게 이뤄지는 것을 확인한 김 구청장은 폐기물 반출 과정에서 교통 흐름 장애를 최소화하도록 진출입 동선을 설계하고, 공사 차량 운영 시간 조정을 요청했다.김 구청장은 “사업 속도는 빠르게, 건설 과정은 안전하게 관리할 것”이라면서 “해체부터 본공사까지 안전을 최우선으로 안심할 수 있는 재건축 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.김동현 기자