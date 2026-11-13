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서울 남산에 360도 전망대·숲길… 2031년까지 192억 투입

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훼손된 숲 복원·조망거점 정비
명동~예장공원 보행환경 개선
오세훈 “곤돌라 시행령 개정을”


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서울의 상징 남산의 훼손된 숲이 복원되고 전망대와 산책로가 확충된다.

서울시는 남산을 도심 속 생태·관광 거점으로 재정비하는 내용을 담은 ‘남산 일대 도시재생활성화계획’을 고시한다고 12일 밝혔다. 대상지는 남산과 명동·예장공원 일대 약 311만㎡다. 계획에는 ▲활력 ▲연결 ▲회복 ▲체험 등 4개 분야 15개 사업이 담겼으며, 시는 이 중 8개 마중물사업에 2031년까지 192억원을 집중 투입한다. 마중물사업은 도시재생의 효과를 높이고 주변 지역의 변화를 이끌기 위한 핵심 사업이다.

남산 정상부에 서울 도심을 360도로 조망할 수 있는 ‘남산오름 360전망대’를 설치하고 주요 전망지점 8곳을 정비하는 데 37억여원을 투입한다. 남산 환상숲길 조성에는 39억여원, 북측·남측 순환로에 계절별 테마 산책길을 조성하는 데는 26억원을 들인다.

명동과 남산을 잇는 보행환경도 개선한다. 삼일대로와 퇴계로 일대 보행로 정비에 21억여원, 남산 테마길 진입부 4곳과 예장공원 주변 경관 개선에 18억 9000만원을 배정했다. 관광객의 이동 편의를 높이고 회현동·필동·장충동 등 주변 상권에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

훼손된 생태환경 복원에는 16억원을 투입한다. 무분별하게 형성된 샛길을 통합·폐쇄하고 숲길을 정비해 생물다양성을 회복한다.

곤돌라 주변 지역 도시관리에도 28억3000만원을 투입한다. 다만 예장공원과 남산 정상부를 연결하는 832m 길이의 곤돌라 설치사업은 소송으로 공사가 중단된 상황이다. 현행 ‘공원녹지법 시행령’은 도시자연공원구역 내 시설물 높이를 12m 이하로 제한하지만, 곤돌라 설치에는 30m가 넘는 지주(기둥)가 필요하다. 이에 서울시는 지주를 설치할 땅의 용도를 근린공원으로 변경했으나 관련 소송에서 1·2심 모두 패소해 대법원 판단을 기다리고 있다.

오세훈 서울시장은 소셜미디어(SNS)에서 국토교통부가 지난해 곤돌라 설치를 위한 높이 제한 완화 방침을 수용하고 시행령 개정안을 입법예고했지만 후속 절차를 마무리하지 않고 있다며 “1년 넘게 마지막 도장만 쥐고 있다”고 비판했다. 이어 “국토부는 더 이상 핑계 대지 말고 시행령 개정을 당장 마무리하십시오”라고 촉구했다.

이범수 기자
2026-11-13 19면
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