낙동강에서 만나는 가을… ‘부산 정원쇼’ 개막

18일까지 정원 40여개 전시

부산 가든쇼

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낙동강에 펼쳐진 다채로운 정원에서 가을 정취를 느끼는 부산 가든쇼가 열리고 있다.부산시는 낙동강정원에서 오는 18일까지 ‘2026 부산 가든쇼’를 연다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 ‘정원이 있는 삶, 정원이 있는 이야기’를 주제로 열린다. 정원을 통해 자연과 사람, 사람과 사람을 연결한다는 의미를 담았다.행사장에는 특화정원, ESG 기업동행정원, 교류정원, 지역작가정원 등 40여개 정원 작품을 전시한다. 각 정원은 식물과 자연 소재, 디자인을 달리해 서로 다른 주제와 개성을 선보이며 관람객에 정원의 다채로운 매력을 전한다. 시민이 직접 참여해 정원을 가꾸는 공간도 마련했다. 부산대학교 등 5곳이 참여하는 ‘정원학개론101정원’, 공모를 통해 조성한 ‘큰손바닥정원’ 10곳, 시민 정원사가 참여한 ‘나도 정원사정원’ 6곳 등이 시민과 지역사회의 참여로 만들어졌다.정원학교와 정원문화 체험, 공연 등 다채로운 프로그램을 운영해 관람객이 정원을 감상하는 데 그치지 않고 직접 체험하고 즐길 수 있도록 했다. 시 관계자는 “낙동강정원의 매력을 널리 알리고 국가정원으로 도약할 수 있도록 하겠다”고 말했다.부산 정철욱 기자