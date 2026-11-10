“소방 목소리 내줘서 고맙습니다”…소방노조, 추미애 지사에 ‘감사패’



미래소방연합노동조합(위원장 정용우)가 9일 추미애 경기도지사에게 전달한 감사패. 소미래소방노조 제공



9일 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석한 추미애 경기도지사와 소방공무원 및 가족 등 1,000여 명이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소방관의 안전과 근무환경 개선, 안정적인 소방 예산 확보를 위해 발벗고 나서고 있는 추미애 경기도지사가 9일 소방의 날을 맞아 미래소방연합노동조합(위원장 정용우)으로부터 감사패를 받았다.감사패에는 국가직 소방공무원임에도 지방 재정에 의존하고 있는 소방의 구조적인 재정 문제에 공감하고, 이를 개선하기 위해 국가의 책임 강화를 요구해 온 데 대한 감사의 의미가 담겼다.추 지사는 이날 수원 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석해 “소방대원분들의 사명감 하나에 모든 걸 떠넘겨서는 안 된다”며 “소방관들이 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 국가가 인력과 장비, 근무환경을 충분히 지원해야 한다”고 밝혔다.그러면서 “소방공무원이 국가직으로 전환된 지 6년이 지났음에도 재정의 상당 부분을 지방정부가 맡고 있는 현실을 지적”하며 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 기본 책무인 만큼, 소방 재정에 대한 책임도 국가가 함께 져야 한다”고 강조했다.이어 “정부와 여당이 8일 소방 분야 재정 지원 확대를 논의하기 시작한 데 대해 환영의 뜻”을 밝히며 “당장의 재정 지원에 머무르지 않고, 국가가 소방 재정을 안정적으로 책임질 수 있도록 법과 제도를 개선해야 한다”고 덧붙였다.앞서 추 지사는 지난 8월 5일 경기도 재정비상선언을 발표하고 사흘 뒤인 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 국가직인 소방공무원의 인건비를 1조원 넘게 경기도가 대납하는 구조를 개혁해야 한다며 처음 문제를 제기한 바 있다. 이후 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사, 국회토론회 등을 통해 소방재정에 대한 국가 책임 강화를 강하게 요구했다.경기도는 현재 추 지사 지시로 ‘소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경 및 처우개선 종합대책 마련 TF’를 운영 중이며, 12월 10일까지 종합대책을 마련할 방침이다.안승순 기자