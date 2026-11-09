‘여의도 2.4배’ 파주 평화경제특구, 접경지역 전략산업 지도 확 바꾼다

파주, 새달 평화특구 지정에 총력



국내 첫 평화경제특구 후보지인 경기 파주시 파주읍·문산읍·월롱면 일대를 하늘에서 내려다본 전경. 오른쪽 4시 지점에서 12시 방향으로 구부러진 유선형 도로가 통일로, 바로 왼쪽 곧게 뻗은 선형이 경의중앙선 철로다. 왼쪽 10시 방향에 보이는 도로는 서울문산고속도로.

파주시 제공



손배찬 (오른쪽 네 번째) 파주시장이 지난달 통일부 평화협력지구추진단에 평화경제특구 파주 지정 필요성 및 정부 지원 요청을 담은 공동건의문을 전달한 뒤 사진을 찍고 있다.

파주시 제공



파주 평화경제특구 예정지 위치도.

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9일 경기도에 따르면 도는 지난 9월 30일 파주시 파주읍·문산읍·월롱면 일대 6.9㎢(약 208만평)를 평화경제특구로 지정해 달라는 개발계획을 통일부와 국토교통부에 제출했다. 여의도 면적의 약 2.4배 규모다. 파주지구에는 2개 산업지구와 복합지구, 문화관광지구, 남북물류지구 등 5개 지구가 들어선다. 사업비는 약 2조원으로 추산된다. 정부의 관계부처 협의와 평가가 진행 중인 가운데 올해 안에 결과가 나올 예정이다.●AI·첨단제조 등 6개 전략산업 육성특구에는 인공지능(AI)과 첨단제조, 의약, 기후기술, 식품기술, 스마트물류 등 6개 전략산업을 유치할 계획이다. 단순히 공장을 모으는 데 그치지 않고 연구개발과 생산·유통이 연결되는 첨단산업 생태계를 조성한다는 구상이다. AI 분야에서는 산업용 AI와 데이터 분석, 지능형 제조공정 관련 기업을 유치해 지역 제조업체의 디지털 전환을 지원한다. 첨단제조 분야는 LG디스플레이 파주공장과 협력업체를 중심으로 전자부품·첨단소재·장비산업을 확장한다. 의약 분야에는 연구·생산시설과 함께 의약품 보관·유통 및 저온유통망인 콜드체인 기업을 유치한다. 기후기술 분야는 신재생에너지와 에너지저장장치(ESS), 탄소 저감, 친환경 소재 관련 기업이 대상이다. 식품기술 분야에는 대체식품과 스마트 가공·유통기업을, 스마트물류 분야에는 자동화 물류센터와 물류로봇 관련 기업을 끌어들일 계획이다. 파주시는 한국의약품유통협회와 한국기후테크협회, 한국인공지능협회, 월드푸드테크협의회 등과 잇달아 업무협약을 맺고 기업 유치망을 넓히고 있다.●산업·물류 기반 활용…20%는 ‘평화용지’특구 지정 신청 당시 이미 210개 기업이 입주 의향을 밝혔고, 최근까지 약 290개 기업이 입주 의향서를 제출했다. 이들이 희망한 면적은 약 492만㎡(149만평)로, 전체 예정지의 70%가 넘는다. 파주시는 특구가 지정되면 기업별 투자 규모와 입주 시기를 구체화할 계획이다. 전체 면적의 약 20%인 1.4㎢는 향후 남북 교류협력에 활용할 ‘평화용지’로 배치한다. 당장은 산업과 물류 기반으로 활용하고 남북 관계가 개선되면 개성공단과 북한 지역을 연결하는 생산·교역 공간으로 전환할 수 있도록 남겨둔다. 남북물류지구는 경의선 철도와 서울문산고속도로, 도라산 남북출입사무소를 활용해 수도권과 북한을 잇는 물류 거점으로 개발한다. 문화관광지구에는 임진각과 비무장지대(DMZ), 도라산 등 기존 관광자원과 연계한 체류형 시설을 배치하는 방안이 검토되고 있다.●개성공단 연계성, 산업·교통 기반 강점파주가 연천·포천보다 먼저 경기지역 1차 신청지로 선정된 배경에는 앞선 준비와 기존 산업기반이 있다. 파주시는 2023년부터 기본구상과 기업 수요조사를 진행하고 개발계획을 마련했다. 전략환경영향평가서와 광역교통 개선 대책안, 재해 영향성 검토안 등 관계부처 협의에 필요한 절차도 준비했다. LG디스플레이와 협력업체가 자리 잡은 데다 경의중앙선과 서울문산고속도로 등 광역교통망을 갖춘 것도 강점이다. 개성공단과 도라산 남북출입사무소로 이어지는 길목이어서 향후 남북 경제협력과 연계하기도 쉽다. 통일부는 제1차 평화경제특구 기본계획에서 파주가 포함된 서부내륙권을 ‘스마트·융복합 산업협력 권역’으로 설정했다. 첨단제조 기반과 물류망, 남북 연계 가능성을 함께 갖춘 파주가 정부 구상에 부합한다는 게 경기도의 판단이다.●청년 일자리 늘리고 북부 균형발전 기대파주는 운정신도시 개발과 수도권 광역급행철도(GTX)-A 개통 등에 힘입어 인구 50만명이 넘는 대도시로 성장했다. 그러나 산업은 중소 제조업 중심이고 상당수 시민이 서울과 고양 등으로 출퇴근해 자족 기능은 충분하지 않다는 평가를 받는다. 특구에 첨단기업과 연구기관이 들어서면 청년과 전문인력의 일자리가 늘고 지역 내 소비와 세수 확대도 기대된다. 지역 중소기업이 첨단기업의 공급망에 참여하면 기술력과 판로를 넓힐 수 있다. 주거·관광·물류 시설이 함께 조성되면 상대적으로 낙후한 파주 북부지역의 생활 기반도 개선될 전망이다. 파급효과는 연천·포천·동두천 등 경기북부 접경지역으로 이어질 수 있다. 경기도는 개발계획과 각종 영향평가를 진행 중인 연천군과 포천시를 2027년 2차 지정 공모에 신청해 산업·물류·관광이 연계된 경기북부 성장축을 구축할 계획이다.●정부, 2027년까지 4곳 안팎 지정정부는 관계부처 협의와 개발계획 평가단 평가, 평화경제특구위원회 심의·의결을 거쳐 2026~2027년 전국 접경지역 가운데 4곳 안팎을 지정할 계획이다. 파주는 경기지역 1차 후보지로 신청됐을 뿐 아직 지정이 확정된 것은 아니다. 입주 의향을 실제 투자로 연결하고 약 2조원의 사업비와 기반 시설 재원을 마련하는 것이 과제다. 군사·수도권·환경 규제를 조정하고 남북 관계가 장기간 경색되더라도 사업성을 유지할 수 있는 독자적인 산업전략도 필요하다.●남부 경제자유구역과 ‘양대 특구’ 추진파주시는 북부 평화경제특구와 별도로 남부 교하동 일대 5.43㎢(약 164만평)에 경제자유구역 지정을 추진하고 있다. 디스플레이와 미디어·콘텐츠, 첨단의료·바이오 산업을 유치해 2035년까지 글로벌 첨단산업 거점으로 조성한다는 구상이다. 파주시는 올해 말 산업통상자원부에 지정 신청서를 제출해 내년 상반기 지정을 받는 것을 목표로 하고 있다. 남부에는 외국인 투자기업과 연구개발 기능을, 북부에는 남북 연계 산업과 물류·관광 기능을 배치한다. 두 특구가 모두 현실화하면 파주가 접경도시에서 경기 서북부 첨단산업 자족도시로 도약하는 발판이 될 전망이다.한상봉 기자