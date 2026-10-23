주민 손길로 돌보는 성북 정원… 꽃 심으니 정 피어나네

구, ‘가득가든’ 축제서 정원 2기 설명



이승로(가운데) 서울 성북구청장이 지난달 아리랑시네센터 카페테라스 정원에서 성북 ‘정원 2기’를 주도할 마을정원사, 구청 직원과 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 정원 조성 중심의 사업을 독서·휴식·문화 활동과 주민 참여형 관리로 확대하는 ‘정원 2기’를 추진한다고 22일 밝혔다. 정원을 감상하는 공간에서 주민이 머물고 가꾸는 생활 공간으로 발전시킨다는 구상이다.구는 24~25일 개운산근린공원에서 정원 가족축제 ‘성북 가득가든’을 열고 새로운 사업 방향을 주민과 공유한다. 축제 기간 정원 콘서트와 체험 행사, 정원 도서관, 숲속 레크리에이션, ‘성북가든 요정 찾기’ 등을 운영한다. 25일 오후에는 ‘현장에서 찾은 도시정원, 정원에 문화를 입히다’를 주제로 토크 콘서트도 연다. 이승로 구청장, 이수연 서울시립대 환경원예학과 교수, 오경아 정원작가가 패널로 참여해 정원 조성 후 활용과 운영·관리, 주민 참여 방안을 논의한다.‘정원 2기’의 핵심은 조성 후의 쓰임이다. 꽃과 나무를 심는 데 그치지 않고, 무엇을 경험하고 누가 지속해 돌볼 것인지까지 다룬다. 오동근린공원의 물빛정원과 숲속도서관이 대표 사례다. 오동물빛정원은 기존 콘크리트 수로와 암반 사면을 활용해 조성한 친수정원이다. 2023년 1월부터 2025년 5월까지 약 2000㎡ 부지에 길이 126m의 계류와 생태연못, 밀원정원, 이끼원, 벽천폭포 등을 조성했다.구는 정원과 문화행사를 연결하는 활동도 지원한다. 정원을 가꾸는 주민 기반을 마련하기 위해 ‘마을정원사 양성·활동 지원’ 사업을 하고 있다. 교육은 상·하반기 1기수씩, 기수별 10회 과정으로 진행된다.마을정원사들은 수료 후 생활권 정원 조성과 유지관리, 주민 대상 가드닝 교육 활동을 이어간다. 지난해 상반기부터 올 상반기까지 1~3기 수료자는 총 39명이다. 올해 하반기에는 4기 참여자 20명이 교육받고 있다. 수료자들은 계획부터 식재·관리 과정까지 참여해 성북천 마을정원사 가든 1·2호와 아리랑씨네센터 카페테라스의 가든 3호를 조성했다.구는 마을정원사와 함께하는 생활권 정원 조성사업을 늘리고 정원을 이용하는 것을 넘어 이웃과 경험을 나누도록 지원할 계획이다. 이승로 구청장은 “정원은 꽃과 나무를 감상하는 공간을 넘어 주민이 책을 읽고 쉬며 이웃과 만나는 일상의 공간이 되어야 한다”며 “주민이 가꾸고 돌보는 ‘정원 2기’를 통해 정원에 문화와 공동체의 가치를 더하고 누구나 가까운 곳에서 자연을 누릴 수 있게 하겠다”고 말했다.송현주 기자