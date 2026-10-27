경기관광공사, 2년 연속 ‘대한민국 SNS 대상’ 최우수상 수상



경기관광공사가 26일 ‘2026 대한민국 SNS 대상’에서 공공기관·공사 부문 ‘최우수상’을 받았다. (오른쪽 경기관광공사 홍보마케팅팀 김영식 팀장). 경기관광공사 제공

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경기관광공사(사장 조원용)가 26일 서울 프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 SNS 대상’에서 공공기관 공사 부문 최우수상을 수상했다고 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 최우수상 수상이다.올해로 16회째를 맞은 ‘대한민국 SNS 대상’은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 SNS 분야 최고 권위의 시상이다. 정량 평가와 전문가 심사는 물론, 국민(사용자) 직접 투표를 종합 평가에 반영해 대국민 소통 역량이 우수한 기관을 선정·시상한다.경기관광공사는 인스타그램(팔로워 9.6만 명)과 유튜브(구독자 5.4만 명)를 중심으로 채널별 타깃 특성에 맞춘 차별화된 운영 전략을 펼쳐 심사위원과 대중의 높은 평가를 받았다.인스타그램 채널에서는 경기도 31개 시·군의 관광 명소를 한눈에 전달하는 ‘테마형 여행 지도’를 비롯해 시기별 맞춤 코스를 소개하는 한편, 공사 직원이 출연하는 숏폼 콘텐츠를 도입해 친근하고 생생하게 여행 정보를 전하며 도민과의 소통 문턱을 크게 낮췄다.이와 함께 유튜브 채널을 통해 세분화된 대중의 여행 수요에 맞춘 다채로운 소구점을 집중 공략했다. 젊은 층을 사로잡은 웹예능형 로컬 투어 콘텐츠 ‘머니경기’부터 활동성을 강조한 스포츠·액티비티 코스를 소개하는 ‘런 경기’, 외국인들이 경기도 시골의 정겨움을 느끼는 감성 힐링 여행 시리즈 ‘경기 포레스트’까지 폭넓은 세대를 아우르는 오리지널 시리즈를 선보이며 공감대와 파급력을 높였다.경기관광공사 홍보마케팀 김영식 팀장은 “직원들이 직접 참여해 도민과 친밀하게 소통하고, 예능·스포츠·시골 감성 등 다양한 여행 취향을 고려한 맞춤형 콘텐츠를 선보인 노력이 2년 연속 수상이라는 결실로 이어졌다”며 “앞으로도 최신 트렌드를 발 빠르게 접목해 경기도만의 다채로운 매력을 알리고, 국민이 체감할 수 있는 여행 정보를 지속해서 제공하겠다”고 말했다.안승순 기자