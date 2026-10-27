서울Pn

검색

2030년까지 서울안심벨 130만개… 더 촘촘해질

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 달리다 아리수 마시고 인증하면 경품…서울시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가을밤 물들일 ‘정동야행’ 손님맞이 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 8년 연속 ‘대한민국 건강도시상’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경기관광공사, 2년 연속 ‘대한민국 SNS 대상’ 최우수상 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
차별화된 디지털 소통 역량·관광 마케팅 경쟁력 ‘탁월’


  •
경기관광공사가 26일 ‘2026 대한민국 SNS 대상’에서 공공기관·공사 부문 ‘최우수상’을 받았다. (오른쪽 경기관광공사 홍보마케팅팀 김영식 팀장). 경기관광공사 제공


경기관광공사(사장 조원용)가 26일 서울 프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 SNS 대상’에서 공공기관 공사 부문 최우수상을 수상했다고 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 최우수상 수상이다.

올해로 16회째를 맞은 ‘대한민국 SNS 대상’은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 국내 SNS 분야 최고 권위의 시상이다. 정량 평가와 전문가 심사는 물론, 국민(사용자) 직접 투표를 종합 평가에 반영해 대국민 소통 역량이 우수한 기관을 선정·시상한다.

경기관광공사는 인스타그램(팔로워 9.6만 명)과 유튜브(구독자 5.4만 명)를 중심으로 채널별 타깃 특성에 맞춘 차별화된 운영 전략을 펼쳐 심사위원과 대중의 높은 평가를 받았다.

인스타그램 채널에서는 경기도 31개 시·군의 관광 명소를 한눈에 전달하는 ‘테마형 여행 지도’를 비롯해 시기별 맞춤 코스를 소개하는 한편, 공사 직원이 출연하는 숏폼 콘텐츠를 도입해 친근하고 생생하게 여행 정보를 전하며 도민과의 소통 문턱을 크게 낮췄다.

이와 함께 유튜브 채널을 통해 세분화된 대중의 여행 수요에 맞춘 다채로운 소구점을 집중 공략했다. 젊은 층을 사로잡은 웹예능형 로컬 투어 콘텐츠 ‘머니경기’부터 활동성을 강조한 스포츠·액티비티 코스를 소개하는 ‘런 경기’, 외국인들이 경기도 시골의 정겨움을 느끼는 감성 힐링 여행 시리즈 ‘경기 포레스트’까지 폭넓은 세대를 아우르는 오리지널 시리즈를 선보이며 공감대와 파급력을 높였다.

경기관광공사 홍보마케팀 김영식 팀장은 “직원들이 직접 참여해 도민과 친밀하게 소통하고, 예능·스포츠·시골 감성 등 다양한 여행 취향을 고려한 맞춤형 콘텐츠를 선보인 노력이 2년 연속 수상이라는 결실로 이어졌다”며 “앞으로도 최신 트렌드를 발 빠르게 접목해 경기도만의 다채로운 매력을 알리고, 국민이 체감할 수 있는 여행 정보를 지속해서 제공하겠다”고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

맷돌 돌리고 화분 꾸미고… 강북에 펼쳐진 ‘가을 팜

강북 첫 도시농업 축제 열려

현장에서 답 찾는 ‘금천현장톡’

10개동 돌며 소통… 소통문자도 비가림 시설 건의에 “즉각 검토” 최기찬 청장 “주민목소리 경청”

마포는 인파 몰릴 핼러윈도 걱정없다

홍대 안전요원↑… 합동상황실도 유동균 청장 “현장중심 안전관리”

1800명 마음 돌본 도봉 ‘정신건강의 날’

전문의 초청 스트레스 주제 강연 자가 평가·인식 개선·상담 등 제공

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr