성북, 지방자치경영대전 ‘우수상’…어르신 일자리로 ‘활력’

민생안정 분야 행정안전부 장관 표창



이승로(가운데) 서울 성북구청장, 최경주(오른쪽 세 번째) 부구청장, 구본규(왼쪽 세 번째) 성북시니어클럽 관장을 비롯한 구청 관계자들이 ‘제22회 대한민국 지방자치경영대전’ 민생안정 분야에서 수상 후 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 ‘제22회 대한민국 지방자치경영대전’ 민생안정 분야에서 행정안전부 장관 표창인 우수상을 받았다고 12일 밝혔다.표창받은 사업은 ‘지역과 함께 일하는 노년, 성북형 지역상생 어르신일자리’다. 어르신에게 경험과 역량을 살릴 수 있는 일자리와 소득을 제공하고 구의 유휴공간을 활용해 상권과 주민 편익에도 이바지한 점에서 높은 점수를 받았다.구는 사용하지 않거나 낡은 공간을 어르신 일터로 바꾸는 사업을 계속 추진해 왔다. 노후 경로당을 고쳐 세대융합 북카페 ‘뉴시니어센터 행복더함’을 조성했고 전통시장 유휴점포에는 공동체 음식점 ‘할매정국밥’을 마련했다. 옛 치안센터는 세탁·수선 복지서비스 공간인 ‘한올한올봉제단’으로 변신했다. 정릉신협, 성북시니어클럽과 협력해 문을 연 ‘어부바 커피정원’은 바리스타 자격증을 가진 어르신들이 운영하고 있다.지역사회에 기여하는 일자리도 있다. ‘경로당 돌봄수호대’는 경로당 시설점검과 디지털 교육을 지원하고 ‘보행로정보수집전문가’는 교통약자의 관점에서 보행환경 개선에 필요한 정보를 수집한다. 보행로정보수집전문가 사업단은 지난해 노인일자리 우수모델로 뽑히기도 했다. 구 어르신 일자리는 올해 5003개로 늘었으며 연평균 13%씩 증가하고 있다.구는 보건복지부와 한국노인인력개발원이 주관하는 노인일자리·사회활동 지원사업 평가에서도 성과를 냈다. 길음종합사회복지관은 복수유형 부문 3년 연속 우수기관으로 뽑혔다. 성북노인종합복지관도 올해 우수기관으로 선정됐고 성북시니어클럽은 취업알선형 특별상을 받았다.이승로 구청장은 “어르신이 그간 쌓아온 경험과 역량을 지역사회와 나누고 소득도 얻을 수 있도록 유휴공간을 일터이자 지역 활력의 거점으로 바꿔냈다”며 “앞으로도 어르신 삶과 지역경제가 함께 나아지는 지속 가능한 일자리 모델을 넓혀가겠다”고 말했다.송현주 기자