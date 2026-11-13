송건우 서울시의원·함인경 당협위원장, 박찬구 정무부시장 만나 ‘국회대로 지하화·상부공원화’ 적기 완공 촉구

양천구 주민 약 2900명 연명 탄원서 전달… “2027년도 필요 예산 차질 없이 확보해야”

홍익병원사거리 교통체계 전환 이후 주민 불편 면밀한 모니터링·신속 대응도 요청



송건우 서울시의원(오른쪽 첫 번째)과 함인경 당협위원장(왼쪽 두 번째), 이재식 서울시의원(왼쪽 첫 번째) 등이 박찬구 서울시 정무부시장(오른쪽 두 번째)을 만나 ‘국회대로 지하화·상부공원화’ 적기 완공 촉구 탄원서를 전달하고 있다. 서울시의회 제공



국회대로 지하화 및 상부공원화 사업 현황을 점검하고 대책을 논의하기 위해 관계자들이 모여 진행한 간담회 현장. 서울시의회 제공



국회대로 지하화 및 상부공원화 사업 현황을 점검하고 대책을 논의하기 위해 관계자들이 모여 진행한 간담회 현장. 서울시의회 제공

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송건우 서울시의원(양천2)은 지난 6일 이재식 서울시의원(양천1), 함인경 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장, 목동아파트 4·5·7단지 주민대표들과 함께 박찬구 서울특별시 정무부시장을 만나 ‘국회대로 지하화 및 상부공원화 사업’의 추진 현황을 점검하고, 적기 완공을 위한 서울시의 적극적인 대응을 촉구했다.이날 송 시의원과 참석자들은 장기간 이어진 공사로 인해 극심해진 교통·보행·주거 불편을 강하게 호소하며, 2027년도 사업 예산의 충분한 확보와 신속한 공사 추진을 염원하는 목동 주민 약 2,900명의 연명 탄원서를 박 부시장에게 전달했다. 주민 탄원서에는 사업 지연이 거듭되는 상황에서 필수 연차 예산마저 확보되지 않을 경우 공기가 더 늘어나 그 피해가 고스란히 주민에게 돌아갈 수 있다는 깊은 우려가 담겼다.특히 이번 간담회에서는 송 시의원이 사전에 직접 점검한 2027년도 예산 편성 상황이 핵심 안건으로 논의됐다. 사업부서의 요청 예산이 서울시 예산안 편성 과정에서 일부 조정된 사실이 확인된 만큼, 참석자들은 향후 시의회 예산심의 과정에서 관련 사업비가 추가로 감액되지 않고 공정에 필요한 수준으로 온전히 확보되어야 한다고 한목소리로 강조했다. 아울러 예산 편성에 그치지 않고 실제 현장에 적기 투입되도록 철저한 예산 집행과 공정관리를 당부했다.특히 함 위원장은 지난 10월 31일부터 홍익병원사거리의 기존 지하차도 통행을 폐쇄하고 지상 7차로 평면교차로 방식으로 교통체계가 변경된 점을 언급하며, 교통 전환 이후 출퇴근 시간대 정체와 보행안전 등 주민 불편이 발생하지 않는지 면밀하게 살펴줄 것을 당부했다. 또한 간담회에 배석한 서울시 소관 부서 관계자에게도 현장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 주민 불편이나 예상하지 못한 교통 문제가 발생할 경우 관계기관과 유기적으로 대응해 신속히 개선해 줄 것을 요청했다.‘국회대로 지하화 및 상부공원화 사업’은 서울 서남권의 오랜 숙원사업으로, 2012년 국회대로 친환경공간 조성방안 수립을 시작으로 타당성 조사와 기본계획을 거쳐 2018년 지하차도 공사가 착공됐다. 신월IC에서 국회의사당 교차로까지 총 7.6km 구간을 대상으로 4.1km의 지하차도를 건설하고, 나머지 3.5km 도로공간을 재편해 약 11만㎡ 규모의 상부공원을 조성하는 대규모 사업이다.사업 추진 과정에서는 목동 4·7단지 구간의 기존 지하차도 상부에 덮개를 설치하는 당초 계획에 대해 주민들이 공원 이용 시 단차가 발생하는 문제를 제기하면서 설계변경이 추진됐다. 서울시는 주민 의견을 반영해 해당 구간의 지하차도를 더 깊게 설치하고 지상부를 평탄하게 연결하는 방향으로 사업계획을 변경했으며, 이후 공법 검토와 안전성 검증 등을 거쳐 2026년 6월 변경설계를 마무리했다.한편, 국회대로 지하화 및 상부공원화 사업은 오랜 기간 추진되는 과정에서 준공 목표가 당초 계획보다 크게 늦춰진 상태다. 주민들이 제출한 탄원서에는 당초 2024년 말 완공 예정이었던 사업이 장기간 지연되면서 주민들이 교통체증과 소음·진동, 보행 불편 등을 지속적으로 감내하고 있다는 점이 담겼다. 현재 서울시는 2031년 6월 지하차도 개통, 2032년 6월 상부공원 완공을 목표로 사업을 추진하고 있다.함인경 위원장은 “국회대로 공사를 바라보는 주민들의 마음에는 새로운 공원에 대한 기대도 있지만, 그보다 먼저 오랜 기간 감내해 온 교통체증과 소음, 먼지, 보행 불편에 대한 피로가 크게 쌓여 있다”며 “약 2900명의 주민께서 이름을 함께 올려주신 것은 이제 더 이상의 공기 연장은 없어야 한다는 간절한 뜻이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “이미 상당 기간 공사가 연장된 만큼 지금 가장 중요한 것은 필요한 예산을 제때 확보하고, 확보된 예산이 현장에서 차질 없이 집행되도록 해 약속한 공정을 지키는 것”이라며 “양천갑 당협은 지역 시의원들과 긴밀히 협력해 2027년도 예산 심의부터 향후 공사 진행 상황, 교통전환에 따른 주민 불편까지 계속해서 꼼꼼하게 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터