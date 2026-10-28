꽃길 걷고 숲에서 쉬고…광명 가학산에 1만평 수목원

광명 첫 전시온실 ‘학온재’ 등 5개 테마 공간

맨발 산책로·사계정원 갖춰…입장료 무료



가학산 수목원 내 전시온실 학온재. 광명시 제공

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경기 광명시 가학산에 전시온실과 사계정원, 맨발 산책로 등을 갖춘 수목원이 문을 열었다.시는 28일 가학산 근린공원 내 사계정원에서 ‘가학산 수목원’ 개장식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다.가학산 근린공원 동측 부지 3만 2820㎡(약 9900평)에 조성된 수목원에는 총사업비 120억원이 투입됐다. 시 최초의 전시온실인 ‘학온재’를 비롯해 환영의 정원, 사계정원, 도담도담숲, 이끼원 등 5개 테마 공간으로 꾸며졌다.수목원의 대표 시설인 학온재는 지중해풍 전시온실로, 교목 23주와 관목·초화류 1844주를 심어 이국적인 식물 경관을 연출했다. 2층에는 식물을 감상하며 쉴 수 있는 카페테리아도 마련됐다.학온재와 연결된 사계정원은 노란색을 주제로 조성됐다. 잔디광장 중앙에는 조각가 유영호 작가의 작품 ‘월드 미러(World Mirror)’가 설치돼 자연과 예술을 함께 감상할 수 있다.수목원 입구 환영의 정원은 보랏빛 꽃과 벽천으로 꾸며졌으며, 도담도담숲에는 요정집과 통나무집이 어우러진 산책로와 맨발 걷기 공간이 들어섰다. 수목원 끝자락의 이끼원에서는 다양한 이끼와 나무가 어우러진 숲의 경관을 즐길 수 있다.수목원 입장료는 무료다. 야외 정원은 상시 개방하며 전시온실 학온재와 카페테리아는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.시는 광명동굴과 소하문화공원으로 이어지는 자연문화벨트를 조성해 수목원을 지역 관광거점으로 육성할 계획이다.박승원 시장은 “가학산 수목원이 시민에게는 일상 속 쉼을, 광명에는 자연과 공존하는 도시의 가치를 더할 것”이라며 “시민들이 일상 가까이에서 자연을 누릴 수 있도록 정원문화를 확산하고 탄소중립을 실천하는 광명을 만들겠다”고 말했다.강남주 기자