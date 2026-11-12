발밑까지 지킨다…중구, 도로 41.8㎞ 지반침하 점검

내년 1월까지 진행



서울 중구 관계자가 지표투과레이더 탐사 장비를 이용해 땅속을 탐사하고 있다.

중구 제공

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서울 중구가 지반침하 사고를 예방하기 위해 내년 1월까지 땅속을 살핀다고 12일 밝혔다. 구는 재개발·굴착공사장 주변부터 지하철역, 어린이 통학로까지 73개 구간을 우선점검지역으로 뽑아 도로 아래 빈 공간을 찾아내는 ‘노면하부 공동(空洞)조사’를 실시한다.차도와 이면도로 55개 구간 약 25.1㎞, 보도 18개 구간 약 16.7㎞로 총 73개 구간 41.8㎞가 조사 대상이다. 과거 지반침하가 발생했던 곳, 지하개발·굴착공사장 주변, 지하철역 인근 등을 중심으로 선정했다. 학교 주변도 포함된다. 어린이들이 매일 오가는 통학로는 지반침하 발생 가능성이 높지 않더라도 사전에 확인해 안전한 통학환경을 지킨다. 조사는 내년 1월에 마무리될 예정이다.구는 “중구는 지반이 비교적 안정적이지만 도심 곳곳에 재개발과 건축공사가 활발히 진행되고 지하철·상하수도 등 각종 지하시설물도 밀집해 있다”며 “지하 굴착과 시설물 노후화 등이 지반 안전에 영향을 줄 수 있는 만큼 사고가 발생하기 전에 위험요인을 선제적으로 찾아 나선다”고 설명했다.조사는 지표투과레이더(GPR) 탐사 장비를 활용해 진행한다. 도로를 파헤치지 않고 레이더로 땅속을 탐사해 지반침하의 원인이 될 수 있는 빈 공간인 ‘공동’을 찾아내는 방식이다. 공동이 발견되면 규모와 상태 등을 확인하고 필요한 복구 조치를 빠르게 진행할 계획이다.구는 점검으로 육안으로 확인하기 어려운 도로 아래 위험요인을 사전에 찾아내고 주민이 일상적으로 이용하는 도로와 보행로의 안전성을 높일 방침이다.김길성 구청장은 “공사장 주변은 물론 아이들이 매일 오가는 통학로까지 꼼꼼히 살펴 주민들이 안심하고 걷고 생활할 수 있는 안전한 중구를 만들겠다”고 말했다.송현주 기자