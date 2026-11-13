안전한 서울 아레나, 도봉구…인파 안전관리 계획 철저

인파안전관리계획 수립 용역 최종보고

유관기관 합동 특별팀(TF)과 현안 협의



김동욱 도봉구청장이 지난 9일 구청에서 서울아레나 일대 인파안전관리계획 수립 용역 최종보고회를 열고 발언하고 있다.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 지난 9일 구청에서 ‘서울아레나 일대 인파 안전관리계획 수립 용역 최종보고회’를 진행했다고 13일 밝혔다. 2027년 5월 서울아레나 개관을 앞두고 공연 관람객이 안전하게 오갈 수 있도록 인파 안전관리 준비에 박차를 가하기 위해서다.구는 서울아레나 개관 시 공연 전후 창동역 일대에 많은 관람객이 한꺼번에 몰릴 것에 대비해 입·퇴장 동선과 밀집 구간을 분석하고 관리 방안을 검토하기 위해 지난 7월 용역에 착수했다.최종 보고회에서는 인파 밀집도를 ㎡당 인원에 따라 관심·주의·경계·심각 4단계로 나눠 단계별로 안내·분산·통제하는 방안과, 창동역 출입구·횡단보도 등 혼잡 예상 지점에 인파 관리 요원을 배치하는 방안이 제시됐다.보고회에 이어 지난 9월 꾸려진 ‘서울아레나 교통·인파 안전대책 특별팀(TF)’ 회의를 진행했다. TF에는 서울시, 도봉경찰서, 도봉소방서, 한국철도공사, 서울교통공사, ㈜서울아레나 등 유관기관이 참여해 기관별 추진 계획을 공유하고 현안을 논의했다.구는 용역 결과와 TF 논의 내용을 바탕으로 세부 대책을 보완하고 스마트 인파 관리 시스템 구축과 합동 점검·훈련 등을 거쳐 개관 전까지 단계적으로 준비해 나갈 계획이다.김동욱 구청장은 “개관 전까지 관계기관과 긴밀히 협력해 부족한 부분을 꼼꼼히 보완하겠다”며 “관람객과 주민 모두가 안심하고 오갈 수 있는 안전한 공연 환경을 만들겠다”고 말했다.유규상 기자