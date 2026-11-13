서울 신월·중화동 모아주택 2741가구 공급…2028년 착공 목표



서울 중랑구 중화동 329-38번지 일대에 모아주택 2387가구가 들어설 예정인 모아타운 조감도.

서울시 제공

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서울 양천구 신월동과 중랑구 중화동 일대에 2028년 착공을 목표로 모아주택 2741가구가 들어선다.서울시는 지난 12일 제3차 소규모주택정비 통합심의 본위원회를 열고 신월동과 중화동 일대 모아주택 5곳의 사업시행계획안과 중화동 313-23번지 일대 모아타운 관리계획안 등을 심의했다고 13일 밝혔다.양천구 신월동 144-20번지 일대에는 최고 13층, 총 354가구 규모의 공동주택이 들어선다. 이 가운데 60가구는 임대주택이다. 노후도가 80.6%에 달하는 저층 주거지로, 김포공항 비행안전구역에 따른 고도제한이 있지만 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 높였다.남부순환로57길 등 폭 8m인 기존 도로는 최대 10m로 넓혀 차량 진출입과 보행 여건을 개선한다. 단지에 들어서는 어린이집과 작은도서관은 지역 주민에게도 개방할 계획이다.중랑구 중화동 329-38번지 일대 모아타운은 사업성 보정계수를 적용해 4개 구역의 공급 규모를 기존 2312가구에서 2387가구로 75가구 늘렸다. 구역별로는 2-1구역 587가구, 2-2구역 580가구, 2-3구역 667가구, 2-5구역 553가구다.단지에는 경로당과 어린이집, 다함께돌봄센터, 작은도서관 등이 들어선다. 봉화산로4길은 기존 폭 8m에서 13.5m로 넓혀 양쪽에 보도를 확보한다. 경춘선 철도변에 접한 구역은 철도 소음과 조명 영향을 줄일 수 있도록 건물을 배치한다.중화동 313-23번지 일대에는 별도 모아타운을 조성해 1021가구를 공급한다. 기존 모아타운에서 2-4·2-6구역을 분리하고 주민들이 편입을 요청한 인접 부지를 더한 곳이다. 인접 부지를 기존 모아타운에 편입하면 관리지역 면적 기준인 10만㎡를 넘게 돼 별도 관리계획을 수립했다.공급 규모는 기존 511가구에서 510가구 늘어난 1021가구로, 이 가운데 202가구는 임대주택이다. 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 임대주택 부담을 완화했다. 봉화산로와 동일로129길 등 주변 도로도 넓혀 교통·보행환경을 개선한다.명노준 서울시 주택실장은 “앞으로도 규제를 합리적으로 개선하고 지역 특성에 맞는 모아주택·모아타운 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자