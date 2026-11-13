순천 별량면 거차마을, 국가지정 ‘갯벌생태마을’ 선정···전남광주 최초

갯벌보전 노력·어촌계 역량이 이뤄낸 결실



거차마을 뻘배 체험



거차마을 항공 사진



거차마을 갯벌 체험하는 관광객들 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천 별량면 거차마을이 전남광주특별시 최초로 국가지정 ‘갯벌생태마을’에 선정됐다.‘갯벌생태마을’은 우수한 갯벌 생태계를 지속 가능하게 보전하고 이용할 수 있는 역량을 갖춘 마을로, 매년 해양수산부 장관이 지정한다.거차마을은 갯벌 생태계를 보전하기 위한 주민과 어촌계의 자발적인 노력, 순천시의 해양보호구역 관리 행정 능력이 조화된 점이 높게 평가받아 ‘갯벌생태마을’로 지난 9일 지정됐다.시는 이를 계기로 ▲주민 갯벌 생태계 보전 인식 증진 ▲갯벌의 탄소 흡수·저장 기능을 높이기 위한 블루카본 기능 강화를 위한 사업 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다.거차마을 주민들은 갯벌 환경 보호를 위해 해안가 쓰레기 수거 등 갯벌 정화 활동을 지속적으로 전개해 왔다. 거차어촌계는 연간 1만 4000여명이 다녀가는 어촌체험휴양마을 운영을 통해 갯벌 보전의 중요성을 알리고 있다. 또 전통 어업문화인 뻘배를 직접 경험하는 체험형 생태교육을 실현하고 있다.시 관계자는 “이번 갯벌생태마을 지정은 거차마을 주민들이 일상에서 갯벌을 가꾸고 지켜 온 노력이 인정받은 결과다”며 “앞으로도 지역 모든 어촌마을의 특색을 살리고, 주민의 활력을 높이는 행정을 통해 생태와 주민이 함께하는 순천만을 만들어 가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자