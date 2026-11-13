서울시, 독산·대림 등 6곳 신통기획 재개발 후보지 추가 선정



2026년 제4차 신속통합기획 주택재개발 후보지 선정지역.

서울시 제공

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서울시는 지난달 30일과 이달 12일 두 차례에 걸쳐 ‘2026년 제4차 신속통합기획(신통기획) 주택재개발 후보지 선정위원회’를 열고 총 6곳을 신통기획 후보지로 추가 선정했다고 13일 밝혔다.신속통합기획은 정비계획 수립 단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 균형을 이룬 가이드라인을 제시하고 신속한 사업 추진을 지원하는 제도다.이번에 선정된 곳은 금천구 독산동 992번지, 영등포구 대림동 680번지, 도봉구 쌍문동 710번지, 강동구 천호동 137-1번지, 은평구 대조동 212번지, 동대문구 용두동 39번지 일대다.시는 노후도가 높고 반지하주택이 많은 지역을 중심으로 주민의 사업 참여 의지와 인접 개발사업과의 연계성 등을 검토했다. 특정 지역에 후보지가 편중되지 않도록 고려해 6개 자치구에서 각각 1곳씩 선정했다.대림동과 천호동 일대는 노후도가 70% 이상인 저층 주거지로 주거환경 개선이 시급한 곳이다. 용두동 일대는 주민 70% 이상이 사업 추진에 동의하는 등 참여 의지가 높았다.쌍문동과 대조동, 독산동 일대는 인접 재개발 후보지 등 주변 개발사업이 활발히 진행되고 있다. 시는 도로 확장과 기반시설 확충 등을 연계하면 지역 전반의 주거환경도 개선될 것으로 기대하고 있다.시는 선정 지역에 ‘신통기획 2.0’을 적용해 통상 18.5년이 걸리는 정비사업 기간을 12년으로 단축할 계획이다. 인허가 절차를 간소화하고 사업 전반의 공정을 관리해 사업 속도를 높인다는 구상이다.정비계획 수립을 위한 보조금을 지원해 신통기획 및 정비계획 수립 용역에 착수하고, 2년 이내 정비구역 지정을 완료할 예정이다. 다만 일부 조건부 선정지역은 조건 이행과 조치 결과 제출 이후 보조금을 지원한다.정비계획 수립 과정에서는 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’에 따라 도입된 사업성 보정계수와 현황용적률, 입체공원 등을 지역 여건에 맞게 활용해 사업성을 높인다.투기 방지 대책도 시행한다. 선정 지역을 토지거래허가구역으로 지정하고, 재개발 분양권을 노린 지분 쪼개기를 막기 위해 후보지별 권리산정기준일을 고시하고 건축허가를 제한한다.명노준 서울시 주택실장은 “후보지 선정을 통해 안정적인 주택공급 기반을 확보하고, 신속통합기획으로 속도를 높여 조기에 공급될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자