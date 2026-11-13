서울 아파트 토허 신청 두 달 연속 증가…강남권 가격 하락·한강벨트 상승



2025년 10월부터 2026년 10월까지 서울 아파트 월별 토지거래허가 신청 건수 현황.

서울시 제공

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지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 증가한 것으로 나타났다.서울시는 10월 서울 아파트 토지거래허가(토허) 신규 신청이 3947건으로 전월 3649건보다 8.2% 증가했다고 13일 밝혔다.토허 신청 건수는 8월 2939건으로 저점을 찍은 뒤 9월에 이어 10월까지 두 달 연속 증가했다. 다만 10월 신청 건수는 올해 최대였던 4월 8886건의 44.4% 수준에 그쳤다. 전월 대비 신청 증가율도 9월 24.2%에서 10월 8.2%로 낮아져 주택시장 전반의 회복세로 판단하기에는 이르다고 시는 분석했다.권역별로는 서울 전 권역에서 신청이 늘었다. 강남3구·용산구는 9월 530건에서 10월 639건으로 20.6% 증가해 상승폭이 가장 컸다. 같은 기간 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동구)는 860건으로 9.7%, 서남권(강서·관악·구로·금천구)은 775건으로 9.5%, 강북권(종로·중·강북·노원·도봉·동대문·성북·중랑·서대문·은평구)은 1673건으로 2.8% 각각 증가했다.전체 신청에서 강남3구·용산구가 차지하는 비중은 8월 11.9%에서 9월 14.5%, 10월 16.2%로 두 달 연속 높아졌다. 반면 신청 건수가 가장 많은 강북권의 비중은 같은 기간 49.2%에서 44.6%, 42.4%로 낮아졌다. 아파트 매수 관심이 서울 외곽에서 강남권으로 일부 이동하는 흐름으로 풀이된다.가격 흐름은 다른 양상을 보였다. 10월 서울 전체 토허 신청가격은 전월보다 0.50% 올랐지만, 9월 상승률(1.51%)과 비교하면 오름폭이 둔화했다.강남3구·용산구는 전월보다 신청가격이 0.92% 하락해 9월(-0.41%)보다 하락폭이 커졌다. 반면 한강벨트 7개구는 1.04% 올라 9월(0.39%)보다 상승폭이 확대됐다. 시는 입지와 신축 아파트에 대한 선호로 일부 단지에서 높은 가격에 거래가 신청된 영향으로 분석했다.강북권과 서남권도 각각 0.52%, 0.89% 상승했지만 9월의 2.17%, 2.44%와 비교하면 오름폭이 크게 줄었다. 시는 그동안 중저가 아파트에 매수세가 유입되며 가격이 오른 데다 금융 부담이 누적된 영향으로 봤다.전용면적 59㎡ 아파트의 평균 신청가격은 강북권이 8월 8억1000만원에서 9월 8억7000만원, 10월 9억원으로 올랐다. 서남권도 같은 기간 8억3000만원에서 9억원, 9억1000만원으로 상승했다. 두 권역 모두 10월 들어 가격 상승폭은 둔화했다.세입자가 있는 주택을 매입할 때 적용되는 실거주 의무 유예 신청은 10월 195건으로 전월보다 2건 늘었다. 다만 전체 신청에서 차지하는 비중은 5.3%에서 4.9%로 낮아졌다. 6~10월 누적 유예 신청은 1000건으로 같은 기간 전체 신청의 4.9%였다.한편 지난해 10월 20일 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 올해 10월 말까지 누적 신청은 6만3447건으로 집계됐다. 이 가운데 6만2014건(97.7%)이 처리됐다. 서울시는 주택 계약 전 토허 심사 기간에 발생하는 부동산 정보 공백을 줄이기 위해 신청 현황과 가격 변동을 한시적으로 매월 공개하고 있다.이범수 기자