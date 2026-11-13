강남구 불법 주정차 사전알림 서비스 재개

개인정보 유출 피해 방지 점검

사전 알림 신청하면 예고 문자 발송



서울 강남구가 운영 중인 ‘불법 주정차 폐쇄회로(CC)TV 단속 사전알림 서비스’의 누리집.

강남구 제공

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서울 강남구는 불법 주정차 예방을 위해 운영해 온 ‘불법 주정차 폐쇄회로(CC)TV 단속 사전알림 서비스’의 보안성과 안정성을 한층 강화해 지난 11일부터 서비스를 재개했다고 13일 밝혔다.불법 주정차 CCTV 단속 사전알림 서비스는 단속에 앞서 운전자에게 위치를 미리 알려주는 시스템이다. 구가 자체 개발해 운영 중으로, 고정형 CCTV가 설치된 단속 구역에 차량이 진입 시 사전 등록된 휴대폰으로 단속 예정 문자가 자동 발송된다. 이를 통해 운전자가 단속 구역임을 즉시 인지하고 차량을 이동할 수 있도록 돕는다.서비스는 불법 주정차 감소 효과는 물론, 과태료 부과에 따른 불필요한 민원 갈등을 줄여 이용자들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 이달 기준 서비스 총 가입자는 모두 36만 6156명에 달하며, 올해에만 2만 1751명이 새롭게 가입했다.구는 최근 금융·공공기관을 대상으로 한 사이버 침해 사고가 빈번해짐에 따라, 개인정보 피해를 예방하고 시스템을 더욱 촘촘히 정비하기 위해 지난 10월 23일 서비스를 일시 중단하고 시스템 보안 점검을 실시했다. 점검 결과 개인정보 유출 사례는 없었다.구는 지역 내 고정형 CCTV 488대를 운영하고 있다. 올해까지 30대를 추가 설치할 예정이다. 추가 설치가 완료되면, 사전알림 서비스 적용 구역이 넓어져 불시 단속에 대한 구민 불편이 줄어들 것으로 기대된다.사전알림 서비스 가입은 강남구 주정차단속알림서비스 누리집(홈페이지)에서 신청할 수 있다. 차량번호와 성명, 휴대폰 번호를 입력한 뒤 문자인증 과정을 거치면 신청이 완료된다.김현기 구청장은 “사전알림 서비스는 단속보다 불법 주정차 예방에 목적이 있는 만큼, 구민들이 안심하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 사이버 보안 위협에 빈틈없이 대응하며 구민 모두가 체감할 수 있는 안전하고 질서 있는 교통문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자