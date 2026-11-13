광진구, 재개발·재건축 등 75곳 정비사업 속도…주거환경 개선 박차



김경호 서울 광진구청장

광진구 제공

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서울 광진구는 재개발·재건축과 모아타운 등 75곳에서 주거정비사업을 추진하고 있다고 13일 밝혔다. 지역 여건에 맞는 정비방식을 적용하고 사업별 행정지원과 주민 소통을 강화해 주거환경 개선에 속도를 낸다는 방침이다.구는 민선 8기에 재개발 가능 면적을 90배로 확대하고 ‘2040 광진 재창조 플랜’을 마련했다. 민선 9기에는 1호 결재로 ‘속도감 있는 명품주거단지 완성을 위한 주거정비사업 추진계획’을 수립해 사업 단계별 지원을 강화하고 있다.현재 추진 중인 정비사업은 주택정비형 재개발 17곳, 도시정비형 재개발 2곳, 재건축 7곳, 모아타운 15곳, 소규모재건축 3곳, 가로주택정비사업 14곳 등 모두 75곳이다.주요 사업은 서울시와 자치구, 주민이 정비 방향을 함께 논의하는 신속통합기획을 통해 추진하고 있다. 자양4동 A구역(자양동 57-90번지 일대)은 주민 동의율 80.56%로 조합설립인가를 받아 통합심의를 준비 중이다. 약 13만 9000㎡ 부지에 최고 49층, 19개 동, 2999가구가 들어설 예정이다.광장동 극동아파트와 자양3동 재개발사업은 정비구역 결정 고시를 마치고 조합설립인가를 준비하고 있다. 극동아파트는 최고 49층, 2049가구, 자양3동 227-147번지 일대는 최고 49층, 1030가구 규모로 계획됐다.중곡1동 A구역(중곡동 254-15번지 일대)은 지난 9월 서울시 심의에서 정비계획 및 정비구역 지정안이 수정가결돼 최고 35층, 2200가구 규모의 수변 주거단지로 조성될 예정이다. 중곡4동 신향빌라 재건축도 최고 20층, 339가구 규모로 추진되고 있다.소규모주택정비사업에서는 입주 성과도 나왔다. 서울시 ‘모아주택 1호’인 자양동 한양연립은 착공 2년 6개월 만에 준공돼 지난 9월 입주를 시작했다. 기존 99가구의 노후 연립주택이 지하 2층~지상 15층, 4개 동, 215가구 규모의 공동주택으로 탈바꿈했다.구는 사업 추진 속도를 높이기 위해 지난 7월 주택국과 모아주택과를 신설했다. 대규모 재개발·재건축은 주거사업과가, 모아타운과 소규모주택정비사업은 모아주택과가 전담한다. 구역특화 상담센터와 정비아카데미, 주민소통 간담회 등을 통해 사업 절차를 안내하고 주민 갈등 해소도 지원한다.김경호 구청장은 “속도감 있는 주거정비사업으로 주거환경을 개선하고 구민의 삶의 질을 높여 나가겠다”며 “주민과 늘 소통하고 현장의 갈등을 적극 해소해 누구나 살고 싶은 명품 주거도시, 살기편한 행복광진을 만들겠다”고 말했다.이범수 기자