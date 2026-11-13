“초록 지구 지켜줘요”… 강남구 자연보호 사생대회

지난 11일 시상식 개최 94명에 시상

김현기 구청장 “환경보호 기회 만들 것”



지난 11일 김현기 강남구청장이 서울 강남구 대치2동 문화센터에서 열린 자연보호 유아·유치부 사생대회 시상식에서 어린이에게 시상을 하고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 11일 대치2동 문화센터에서 ‘제20회 자연보호 유아·유치부 사생대회’ 시상식을 열고 우수 작품을 낸 어린이 94명을 시상했다고 13일 밝혔다. 이번 대회는 자연보호서울시강남구협의회가 주최하고 구가 후원했다.대회는 지난 10월 1일 일원에코센터에서 열렸다. 관내 35개 어린이집과 유치원에서 유아 900여명이 참가했다. 대회 주제는 ‘부모사랑, 자연사랑’이었다.구는 심사를 거쳐 ▲강남구청장상 16명 ▲국회의원상 20명 ▲강남구의회 의장상 17명 ▲자연보호강남구협의회상 41명 등 모두 94명에게 상을 줬다. 시상식에는 수상 어린이와 학부모 등이 참석했다.대치2동 문화센터에는 우수작 40여점도 전시됐다. 어린이들이 그린 가족과 꽃, 나무, 동물 등 다양한 작품을 한자리에서 볼 수 있도록 했다.수상작에는 어린이들의 시선으로 바라본 자연과 환경이 생생하게 담겼다.한 작품은 지구의 한쪽을 쓰레기와 오염으로 슬퍼하는 모습으로, 다른 한쪽은 푸른 나무와 자연 속에서 웃는 모습으로 표현해 작은 실천이 지구를 다시 건강하게 만들 수 있다는 희망을 담았다. 또 다른 작품은 지구를 꽃과 밝은 색으로 채워 자연의 소중함과 생명력을 표현했다.김현기 구청장은 “아이들의 그림 속에는 초록 세상을 지키고 싶은 바람이 담겨 있다”며 “앞으로도 어린이들이 일상에서 자연을 가까이하고 환경보호를 실천할 수 있는 다양한 기회를 만들어가겠다”고 말했다.김동현 기자