강의부터 상담까지… ‘절세 일타강사’ 강남구

지난달 29일 코엑스에서 세무설명회

50개 법인 참여… 설문 만족도 97.7%



지난달 29일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세무설명회에서 참가자들이 강의를 듣고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 지난달 29일 코엑스 스타트업브랜치에서 ‘2026년 중소기업·창업벤처기업 세무설명회’를 개최했다고 13일 밝혔다. 지역내 50개 법인 임직원 90여 명이 참석한 이 행사는 설문 응답자의 97.7%가 교육에 만족한다고 답했다.이번 설명회는 지난해 전국 지자체 최초 개최에 이어 두 번째다. 올해는 강의 주제를 기업이 부동산을 취득한 뒤 놓치기 쉬운 세금 문제에 초점을 맞췄다. 건물에 본점이나 지점을 설치하거나 용도를 바꾸면 중과세 대상이 되거나 기존 감면세액이 추징될 수 있기 때문이다.실제 올해 구 법인 세무조사에서도 취득 이후 요건을 제대로 확인하지 않은 사례 12건, 19억 7100만 원이 적발됐다. 구는 조사 현장에서 반복적으로 확인된 실수를 기업에 미리 알려 불필요한 세금 부담을 막기 위해 이번 설명회를 마련했다.1부 강의는 지방세 정책과 감면 실무 경험이 있는 행정안전부 서원주 사무관이 맡았다. 서 사무관은 전반부에 신축 건물의 과세표준과 본점 중과를, 후반부에 지점 설치와 중과 제외·감면 사후관리를 차례로 다뤘다.강의 후에는 한국세무사회 세무사 2명과 강남구 법인조사팀 직원 3명이 국세·지방세 1:1 상담을 진행했다. 구는 신청 법인의 취득 물건과 쟁점을 사전에 확인해 상담의 실효성을 높였다. 10개 법인 12명이 신축 과세표준과 감면 사후관리 등 개별 현안을 상담받았다.김현기 구청장은 “기업 임직원들이 공부하듯 강의를 따라가는 모습에서 정확한 세무 정보에 대한 현장의 갈증을 확인했다”라며 “기업이 놓치기 쉬운 세금 문제를 미리 알려 불필요한 세금 부담을 줄이고, 안정적으로 경영할 수 있도록 필요한 세무 정보를 꾸준히 제공하겠다”고 밝혔다.김동현 기자