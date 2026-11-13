구로구, 드림스타트 아동·보호자와 영양교육·요리 체험



서울 구로구 드림스타트 아동들이 12일 구로구보건소에서 열린 영양교육·요리 체험 프로그램에 참여해 과일찹쌀떡을 만들고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 전날 구로구보건소에서 드림스타트 아동과 보호자를 대상으로 영양교육과 요리 체험 프로그램을 진행했다고 13일 밝혔다.드림스타트는 12세 이하 취약계층 아동과 가족에게 건강·교육·복지 등 맞춤형 통합서비스를 제공하는 사업이다.프로그램은 아동들이 건강한 식습관의 중요성을 배우고 보호자와 함께 요리하며 유대감을 쌓을 수 있도록 마련됐다. 드림스타트 사례관리 대상 10가구의 아동과 보호자 등 20명이 참여했다.특히 지난 5월 사례관리 대상자 179명을 대상으로 한 교육 선호도 조사에서 영양교육이 가장 선호하는 주제로 나타난 점을 반영했다.참여자들은 먼저 떡과 과일, 요구르트 등 과일찹쌀떡 재료에 포함된 탄수화물과 비타민, 무기질 등 영양소의 역할을 배웠다. 이어 강사의 지도에 따라 과일을 손질하고 앙금과 찹쌀피로 감싸 과일찹쌀떡을 만들었다. 완성한 떡은 포장해 가족과 나눌 수 있도록 했다.프로그램에 참여한 한 아동은 “요즘 인기 있는 과일찹쌀떡을 직접 만들어 봐서 재미있었고, 내가 만든 간식을 가족들과 나눠 먹을 수 있어 좋았다”고 말했다.장인홍 구청장은 “아이들이 부모와 함께 건강한 간식을 만들며 영양과 건강에 대해 배우는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 지역자원을 적극 활용해 아동과 가족에게 필요한 다양한 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.이범수 기자