“예뻐진 도림천역~신도림역 걸어보세요”

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영등포구 나무·꽃 심고 휴게 공간 배치


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서울 영등포구 도림천역과 신도림역 사이에 조성된 쉼터의 모습.
영등포구 제공


서울 영등포구는 신정교와 신도림역 근처 도림천 주변 물가에 휴게 공간을 조성하고, 꽃과 나무를 심어 새단장을 마쳤다고 13일 밝혔다.

먼저 도림천역과 신도림역 사이에는 청단풍, 수크렁 등 다채로운 나무와 꽃을 심어 싱그러운 잔디 휴게공간을 조성했다. 또 쉬어갈 수 있는 야외 테이블과 의자를 배치하고, 자전거 거치대와 태양광 정원 등을 설치해 편의를 더했다. 신도림역에서 대림역 구간에는 가을철 붉게 물드는 대왕참나무를 추가로 심어 계절마다 색다른 하천 풍경을 즐길 수 있도록 했다.

대림동 일대에는 하천 생태를 위협하는 유해식물을 말끔히 제거하고, 그 자리에 키 작은 나무와 풀꽃을 심어 자연 환경을 건강하게 가꾸었다. 벤치를 추가 설치해 누구나 쾌적하게 머물 수 있는 공간으로 조성했다.

구는 한국산림복지진흥원이 주관하는 ‘2027년 녹색자금 지원사업’ 공모에 최종 선정되어 총 5억 6400만원의 사업비를 확보했다. 내년에는 해당 예산을 활용해 도림천 일대에 보행약자도 안전하고 편안하게 거닐 수 있는 친환경 무장애 산책로와 휴게공간을 더욱 확대해 나간다는 방침이다.

조유진 구청장은 “활용도가 낮았던 강가를 정비해 야외 테이블과 벤치, 태양광 정원 등 실용적인 휴게·편의 시설을 대폭 확충했다”라며 “일상 속에서 구민들이 체감할 수 있는 생활 밀착형 녹지 정비를 계속 이어가겠다”라고 전했다.


김동현 기자
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